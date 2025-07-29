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#<1 ... 12131415 Додано: Вів 29 лип, 2025 14:30 Shaman написав: барабашов написав: Investor_K написав: Хотебе він поруч з вами не пробігав? Хотебе він поруч з вами не пробігав?

Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту.

После обеда и сиесты буду готов пообщаться. Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту.После обеда и сиесты буду готов пообщаться.

а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".



а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним? а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним?

Ты хочешь губами проверить работу раввина?

Это содомия

Коран(мулла Омар) цэ не одобряє и кади приговорит к забитию камнями бубнового извращенца Ты хочешь губами проверить работу раввина?Это содомияКоран(мулла Омар) цэ не одобряє и кади приговорит к забитию камнями бубнового извращенца барабашов

Повідомлень: 5248 З нами з: 16.06.15 Подякував: 293 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 лип, 2025 14:35 барабашов написав: Shaman написав: барабашов написав: Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту.

После обеда и сиесты буду готов пообщаться. Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту.После обеда и сиесты буду готов пообщаться.

а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".



а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним? а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним?

Ты хочешь губами проверить работу раввина?

Это содомия

Коран(мулла Омар) цэ не одобряє и кади приговорит к забитию камнями бубнового извращенца Ты хочешь губами проверить работу раввина?Это содомияКоран(мулла Омар) цэ не одобряє и кади приговорит к забитию камнями бубнового извращенца

це тобі равин зробив в мусульманській країни? над тобою жорстко пожартували... поки не з'ясували, рекомендую потроху в Європу відповзати



а що там перевіряти? я так розумію пожартували по повній - відсікли все під корень, щоб двічі не вставати та й тобі все одно не потрібно це тобі равин зробив в мусульманській країни? над тобою жорстко пожартували... поки не з'ясували, рекомендую потроху в Європу відповзатиа що там перевіряти? я так розумію пожартували по повній - відсікли все під корень, щоб двічі не вставатита й тобі все одно не потрібно Shaman

Повідомлень: 9218 З нами з: 29.09.19 Подякував: 770 раз. Подякували: 1629 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 лип, 2025 14:40 Shaman

? я так розумію пожартували по повній - відсікли все під корень,





Зі словами «то був молочний..» Зі словами «то був молочний..» Hotab Повідомлень: 15819 З нами з: 15.02.09 Подякував: 402 раз. Подякували: 2441 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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