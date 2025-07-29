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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 14:30
Shaman написав: барабашов написав: Investor_K написав:
Хотебе він поруч з вами не пробігав?
Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту.
После обеда и сиесты буду готов пообщаться.
а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".
а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним?
Ты хочешь губами проверить работу раввина?
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Коран(мулла Омар) цэ не одобряє и кади приговорит к забитию камнями бубнового извращенца
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Додано: Вів 29 лип, 2025 14:35
барабашов написав: Shaman написав: барабашов написав:
Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту.
После обеда и сиесты буду готов пообщаться.
а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".
а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним?
Ты хочешь губами проверить работу раввина?
Это содомия
Коран(мулла Омар) цэ не одобряє и кади приговорит к забитию камнями бубнового извращенца
це тобі равин зробив в мусульманській країни? над тобою жорстко пожартували... поки не з'ясували, рекомендую потроху в Європу відповзати
а що там перевіряти? я так розумію пожартували по повній - відсікли все під корень, щоб двічі не вставати
та й тобі все одно не потрібно
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Додано: Вів 29 лип, 2025 14:40
Shaman
? я так розумію пожартували по повній - відсікли все під корень,
Зі словами «то був молочний..»
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