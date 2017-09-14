flyman написав:виглядає що ще буде час злити оркам ТОТ
Слов'янськ чи шо ? ТОТ вже злитий. тому і Т(49р)ОТ. Винайдуть формулу пом'якшення - на тих територіях Запор, та Херсон,Донецької областей що залишаться в Україні зроблять рос.мову другою державною, можливо рос.тб не будуть глушити. так само на окупованих росіею частинах України зроблять українську другою державною і дозволять український медіа простір і т.і
Трамп радостно согласился - переговоры, переговоры и заставил делегацию Украины на "переговоры", которые ни к чему не привели. Да и не могли привести
як в тебе від переговорів гівно кипит))) Чому це ні до чого не привели? А обмін полоненими? А те що путін віддав трупи? Невже цілюди не заробили щоб їх полюдськи поховали і родини нарешті отримали виплати?
Обмін полоненими відбувався і до цього. Не потрібно було їздити в Стамбул
Тому я і кажу, що такі "перемовини" ні до чого не приводят, а ти продовжуй жити в світі рожевих поні ))
PS. З приводу передачі тіл, так російська пропаганда добряче попригала на тілах загиблих. Ще й трупи росіян туди засунула
*Да все понимают, что началась окончательная расстановка сил перед неизбежной Войной... На дворе 37-38й годы... Остальное ФУФФЕЛЬ...* *ДНЯО, СНВ, СНВ-ПРО, ДРСМД, ДОВСЕ... Балтика, ЦА, Северное Причерноморье, Дальний Восток... Южный Кавказ... Нож... БВ, Сирия... ЗАНГЕЗУР. Остальное - "по мелочам"... сосанкции, финдавление, теневые флота, Европа... И мордочка в Украине.*
*США могут оставить себе оружие, произведенное для Украины, сообщает CNN со ссылкой на источники... ЧИТАЙТЕ ЧАПЛЫГУ.... (капс локом)... Трамп уйдет... но спрыгнуть с обжима РФ ради геостратегического поражения РФ через 1.5 - 2 года ему не дадут ни "глубинные" ни Рокфеллеры (РСФСР) ни Ротшильды (Европа)... ни старые семьи... Задрал инфо шум...* (С)
російська пропаганда? ) то скільки там передали наших? І скільки було росіян? Чи й тут рахувати неначасі? Бо нашому мудрому народу краще не знати ціну кожного дня війни? Вже і міжнародні партнери кажуть що військовим шляхом території не повернути і незламний черчіль хоче переговорів, заставляти вже трампу не треба, а ти все хочеш продовження війни?
У 2025 році частка тих, хто хоче повернутись в Україну, зросла до 64%, порівняно з 55% торік. Проте цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році (75%). Цільова аудиторія опитування: українські мігранти у країнах ЄС віком від 18 років. Період проведення поля: 13-30 квітня 2025 року. Розмір вибірки: 1452 респонденти. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspils ... ziv-u-yes/ Отже, за рік частка тих, хто хоче повернутися в Україну, зросла майже на 10%. Не зменшилася, а зросла. Це багато про що говорить.
😐 Опитування проводилося методом онлайн-анкетування у листопаді-грудні 2024 року із дотриманням географічних квот, пропорційно розподілу українських біженців по різних країнах Європи.
Частка тих, загалом планують повернутися до України складає 43% від опитаних – це найнижчий показник за весь час. При цьому лише 20% українців кажуть, що повністю впевнені у своєму бажанні повернутися. Однак більшість з них все одно не готові говорити про часові межі повернення.
Опитування показало, що українці, які перебувають за кордоном, вийшли на умовно довоєнний рівень життя. Якщо у травні 2023 року лише 6% біженців казали, що доходів їм вистачало і на базові, і на дорогі речі, то на листопад 2024 року таких було вже 31,4%. Це не набагато менше від того, як свій матеріальний стан оцінювали українці до повномасштабного вторгнення: 34,7% могли дозволити собі дорогі речі. https://www.unian.ua/world/ukrajinci-v- ... 28521.html
