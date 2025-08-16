|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 16 сер, 2025 10:07
Протік дід
Додано: Суб 16 сер, 2025 15:23
Хотаб та його блоха!
За що ви цінуєте Інвестора?
Тільки давайте без оцих сантиментів та поцілунків моєі правоі руки. По пунктам
Додано: Суб 16 сер, 2025 16:10
Кому на Трої недалеко глянути.. Там під кінотеатром Флоренція лежить обсцятий дід, якого облизують собаки?
