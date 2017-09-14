RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14792147931479414795
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:47

  buratinyo написав:Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?

Ні.
Розкажіть, що там з цього приводу.
detroytred
 
Повідомлень: 25148
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:02

  Shaman написав:
  Letusrock написав:...Аліни Мерседес...

пропоную оцю мразоту за наклеп банити - доки не навчиться відповідати за слова.

хоча він з тих с.икунів, який до зустрічі в реалі буде на всіх накидати. а при зустрічі - почне вибачатися навіть не чекаючи :lol:

Ти вже їдешь з Праги до Рахіва жорстко мститися за відкормлену єрмачньою жидівку та її цноту, збиту трьохпроменевою зіркою зі Штутгарда по замовленню ФєСєБє?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:13

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:...Аліни Мерседес...

пропоную оцю мразоту за наклеп банити - доки не навчиться відповідати за слова.

хоча він з тих с.икунів, який до зустрічі в реалі буде на всіх накидати. а при зустрічі - почне вибачатися навіть не чекаючи :lol:

Ти вже їдешь з Праги до Рахіва жорстко мститися за відкормлену єрмачньою жидівку та її цноту, збиту трьохпроменевою зіркою зі Штутгарда по замовленню ФєСєБє?

ти себе хоч в дзеркалі впізнаєш? чи наслідки кошерного обрізання в Туреччині безповоротно пошкодили твої психіку? хоча є підозри, що сталося це набагато раніше :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9450
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Яке ще обрізання?
Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь!
Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю.
Бо він мій однокашник.
Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:26

  барабашов написав:Яке ще обрізання?
Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь!
Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю.
Бо він мій однокашник.
Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!

таки набагато раніше... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9450
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:30

  Успіх написав:Перших 3хв - що це за така погоня/переслідування??????
Діти в машині!!!!!!!

Все норм.
Це нова вказівка з оповіщення населення.
Діти повинні знати хто їх ворог.
UA
 
Повідомлень: 9604
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:37

  buratinyo написав:Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?

Хотаб після літри міцного стверджував, що На Аляску літало два чи навіть три Хуйла
Він таке в телевізорі побачив.
UA
 
Повідомлень: 9604
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:43

  UA написав:
  buratinyo написав:Хотел спросить. А вопрос двойника путина на встрече в Аляске уже разбирался здесь?

Хотаб після літри міцного стверджував, що На Аляску літало два чи навіть три Хуйла
Він таке в телевізорі побачив.

Дик, у авіоніці дублюють апаратуру.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40492
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 00:11

  pesikot написав:У Чернігові вшанували загиблих унаслідок ракетного удару по драмтеатру у 2023 році (Відео)
19 серпня в Чернігові вшанували пам’ять жертв російського ракетного удару по музично-драматичному театру. Подія сталася рівно два роки тому: загинули семеро людей, понад дві сотні постраждали. Після ранкового богослужіння в Катерининському соборі відбулася заупокійна літія за загиблими.

Вся провина на Росії ...

але є одне але ... хто надав дозвіл на проведення заходу щодо дронів ...

Після майже 3х з половиною років повномасштабної війни до пісі-кота таки почало доходити, що в кожному конкретному випадку винен не лише Пуйло та москалі (яких він так обережно, майже шанобливо згадує як якусь абстрактну "Росію"), але і цілком конкретні українські можновладці із саме українськими посадами, званнями та повноваженнями...

  pesikot написав:Берлінська тоді казала, що місцева влада
Потім заткнулась, бо місцева влада не надавала такого дозволу і не могла надавати такий дозвіл

Дозвіл надавала ОВА, але ... за 2 роки ніяк не можуть з"ясувати, а хто саме надавав дозвіл.
Ніяк не хочуть самі на себе виходити

Але ОВА (Обласну Військову Адміністрацію) воно чомусь місцевою владою не вважає.
Що це? Підсвідомий прояв сепаратизму? Нездатність послідовно доносити методички (неважливо чиї - ФСБ чи телемарафону)? Чи може просто дизфункція міжвушного ганглія?
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 254
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14792147931479414795
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120854
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 974018
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9542)
20.08.2025 01:28
Кредобанк (1357)
19.08.2025 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.