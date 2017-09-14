Яке ще обрізання? Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь! Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю. Бо він мій однокашник. Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!
барабашов написав:Яке ще обрізання? Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь! Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю. Бо він мій однокашник. Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!
19 серпня в Чернігові вшанували пам’ять жертв російського ракетного удару по музично-драматичному театру. Подія сталася рівно два роки тому: загинули семеро людей, понад дві сотні постраждали. Після ранкового богослужіння в Катерининському соборі відбулася заупокійна літія за загиблими.
Вся провина на Росії ...
але є одне але ... хто надав дозвіл на проведення заходу щодо дронів ...
Після майже 3х з половиною років повномасштабної війни до пісі-кота таки почало доходити, що в кожному конкретному випадку винен не лише Пуйло та москалі (яких він так обережно, майже шанобливо згадує як якусь абстрактну "Росію"), але і цілком конкретні українські можновладці із саме українськими посадами, званнями та повноваженнями...
pesikot написав:Берлінська тоді казала, що місцева влада Потім заткнулась, бо місцева влада не надавала такого дозволу і не могла надавати такий дозвіл
Дозвіл надавала ОВА, але ... за 2 роки ніяк не можуть з"ясувати, а хто саме надавав дозвіл. Ніяк не хочуть самі на себе виходити
Але ОВА (Обласну Військову Адміністрацію) воно чомусь місцевою владою не вважає. Що це? Підсвідомий прояв сепаратизму? Нездатність послідовно доносити методички (неважливо чиї - ФСБ чи телемарафону)? Чи може просто дизфункція міжвушного ганглія?