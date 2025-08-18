RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 09:16

  Hotab написав:Де друзі IнцесторК?? Чому нема жодного гарного слова про нього? Чому його бубоніння під ніс всі ігнорують?
Він прожив настільки нікчемне життя?

Майже всі у могилах. Померли з різних причин. Пропоную сходити на той світ і перевірте
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 09:26

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Де друзі IнцесторК?? Чому нема жодного гарного слова про нього? Чому його бубоніння під ніс всі ігнорують?
Він прожив настільки нікчемне життя?

Майже всі у могилах. Померли з різних причин. Пропоную сходити на той світ і перевірте

Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.
Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.
Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К» і без. Навіть якщо вони і не відповідають міфу про 79 років, а є лише 39, їм вже досить . Користі від них на цьому світу нема, псують лише повітря, в кооперації з маргінальними алкоголіками і недонавченими охоронцями складів з мороженою рибою несуть якусь дічь про інцести, зґвалтування та подібні речі, які в головах тих, хто позиціонує себе інтелектуальним і інтелігентним дідом в принципі знаходитись не може.
Тому такі сухі гілки , нездатні до bear fruit треба обпилювати. Можна і спалювати в горнилі війни, може яка користь вийде хоч по фіналочці.
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 10:17

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Доха це точно не кінцева. Далі - Папуасіія
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 10:20

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

А подальша доля гілки, сподіваюсь, залежатиме не від неадекватного хотаба.
Will see.
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 10:21

Наразі пріоритетне питання - результат зустрічі у Вашингтоні і вплив на результат війни.
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 10:22

  Investor_K написав:Доха це точно не кінцева. Далі - Папуасіія

Кінцева у нас у всіх одна, і ти вже поряд з нею :lol:

  Investor_K написав:Наразі пріоритетне питання - результат зустрічі у Вашингтоні і вплив на результат війни.

Ваш кеп.

Якщо при промові банальних речей з утаємниченим хлєбалом протирати окуляри, слова починають важити втричі більше.,
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 10:40

  Investor_K написав:А подальша доля гілки, сподіваюсь, залежатиме не від неадекватного хотаба.
Will see.

Досить нити. Поводиш себе як ганчірка.
Спочатку гадиш на своїй же гілці навіть без освіжувача повітря, її чистять від твоїх фекалій брезгливо, але нещадно, а потім починаєш скулити «ой, не вирішуйте подальшу долю гілки..»
Тьфу, огидно.
