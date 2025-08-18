|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:55
Investor_K написав:
От бачите,хотабе. Попали у незвичну ситуацію і до кого звернулися по допомогу? До друга. До мене.
Якщо буде якась проблема в Африкансських степах - пишіть. Ми ж з вами друзі.
