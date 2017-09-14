|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:38
fox767676 написав:
Я те дам "фортецю", кровью кашлять задолбаешься
одни и те же люди начали с баспошлинных кружевных трсов и хотят закончить евро-кндр-2.0, и думают что никто фокуса не заметит. Вопиющая украинофобия, которая будет покарана. memento ganul
а що ти хотів почути від поізносівшєгося рожевощокого младовоєнпєнса мірного врємєні, що він піде каву пити в Ялті?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 19 сер, 2025 10:40
flyman
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:39
fox767676 написав:
Ничего у вас не выйдет терпилы
Будете лезть на рожон - и идолы майдана будут показательно ниспровергнуты, и хрестьянство насаждаемое олигархами c 90х-- будет публично поругано
Император, бледный, несмотря на отблеск пурпура и солнца, сорвал с древка Лабарума золотой крест и монограмму Христа из драгоценных каменьев. Войско замерло. Жемчужины, изумруды, рубины рассыпались, и тонкий крест, вдавленный в сырую землю, погнулся под сандалией римского Кесаря.
Максим вынул из великолепного ковчежца обернутое в шелковые голубые пелены маленькое серебряное изваяние бога Солнца, Митры-Гелиоса.
Кузнец подошел, в несколько мгновений искусно выправил щипцами погнувшиеся крючки на древке Лабарума и припаял оловом изваяние Митры.
Прежде чем войска опомнились от ужаса, Священная хоругвь Константина зашелестела и взвилась над головой императора, увенчанная кумиром Аполлона.
Старый воин, набожный христианин, отвернулся и закрыл глаза рукою, чтобы не видеть этой мерзости.
– Кощунство! – пролепетал он, бледнея.
– Горе! – шепнул третий на ухо товарищу. – Император отступил от церкви Христовой.
Юлиан стал на колени перед знаменем и, простирая руки к серебряному изваянию, воскликнул:
– Слава непобедимому Солнцу, владыке богов! Ныне поклоняется август вечному Гелиосу, Богу света, Богу разума, Богу веселия и красоты олимпийской!
Последние лучи солнца отразились на беспощадном лике Дельфийского идола; голова его окружена была серебряными острыми лучами; он улыбался.
Легионы безмолвствовали. Наступила такая тишина, что слышно было, как в лесу, шелестя, один за другим, падают мертвые листья.
Але поки вони навіть не здогадуються про твоє існування.
Їх інформуй, попереджай про кари для них від тебе і Ко, а не нас.
detroytred
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:45
flyman написав:
а що ти хотів почути від поізносівшєгося рожевощокого младовоєнпєнса мірного врємєні
т.зв. "казармєнний комунізм" \ "аракчеєвщина"
У Китаї історично військові - нижча каста і подивіться на нього. Розрісся вшир і вглиб і вгору. і порівняйте з сусідньою півн.кореєю - посміховисько, притча во язицах
fox767676
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:45
flyman написав: fox767676 написав:
Я те дам "фортецю", кровью кашлять задолбаешься
одни и те же люди начали с баспошлинных кружевных трсов и хотят закончить евро-кндр-2.0, и думают что никто фокуса не заметит. Вопиющая украинофобия, которая будет покарана. memento ganul
а що ти хотів почути від поізносівшєгося рожевощокого младовоєнпєнса мірного врємєні, що він піде каву пити в Ялті?
Да уж не демонстрації патріотизму з підвалу та мріями про філіпінку.
Оце треш.
Тулити до контрактника оці свої пісні з хатєлками, що він тобі чи комусь щось винен - це теж повна маячня від тебе.
detroytred
Додано: Вів 19 сер, 2025 10:53
Трамп сказав - ніяких фортець, повноцінна мирна угода замість рпв.
мозгами та чесною працею доведеться гроші заробляти, а не харчеватися по казармам за рахунок кредитів\подачок США та ЄС
навколо одні циуькоцмудильники
одні бояться що від євроцицьки відірвуть, інші потайки на російську чекають зриваючи мирний процес показовою турбонезламністю
fox767676
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:01
fox767676 написав:
Трамп сказав - ніяких фортець, повноцінна мирна угода замість рпв.
мозгами та чесною працею доведеться гроші заробляти, а не харчеватися по казармам за рахунок кредитів\подачок США та ЄС
навколо одні циуькоцмудильники
одні бояться що від євроцицьки відірвуть, інші потайки на російську чекають зриваючи мирний процес показовою турбонезламністю
Трамп сказав, що закінчить за 24 години після обранння. І ще багато чого сказав...
sashaqbl
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:02
fox767676 написав:
Трамп сказава - ніяких фортець, повноцінна мирна угода замість рпв.
Мирна угода хоч яка (навіть з прийняттям в НАТО прям сьогодні) аж ніяким чином не заперечує фортецю.
А за відсутності прийняття в НАТО, то ця мирна угода по суті і овсі є чим?
Є рпв. І не більше. Просто рпв - припинення вогню, бойових дій. І все.
Зброї на 100 млрд. купити, сумісне виробництво дронів на 50 млрд. це для чого?
В бідній країні це до чого???
Для фортеці чи для Дійснейленду?
Або будуй на фактах, або логіку-то вмикай.
detroytred
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:08
sashaqbl написав: fox767676 написав:
Трамп сказав - ніяких фортець, повноцінна мирна угода замість рпв.
мозгами та чесною працею доведеться гроші заробляти, а не харчеватися по казармам за рахунок кредитів\подачок США та ЄС
навколо одні циуькоцмудильники
одні бояться що від євроцицьки відірвуть, інші потайки на російську чекають зриваючи мирний процес показовою турбонезламністю
Трамп сказав, що закінчить за 24 години після обранння. І ще багато чого сказав...
Сура 22, аят 47
Вони просять тебе прискорити кару. Аллаг ніколи не порушує Своєї обіцянки! День у Господа твого такий, як за вашою лічбою тисяча років!
fox767676
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:10
Трамп звичайна не Алах, але і не пересічна істота
тому маштаб часу більш людський
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 19 сер, 2025 11:18
fox767676
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:12
fox767676 написав:
Трамп сказав - ніяких фортець, повноцінна мирна угода замість рпв.
мозгами та чесною працею доведеться гроші заробляти, а не харчеватися по казармам за рахунок кредитів\подачок США та ЄС
навколо одні циуькоцмудильники
одні бояться що від євроцицьки відірвуть, інші потайки на російську чекають зриваючи мирний процес показовою турбонезламністю
Трамп виграв в Пу парі ілі зговор групи ліц проти Гордона
flyman
