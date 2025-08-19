RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:47

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

А как же два деда трамповских годов, что только и живут спортом и спортзалом - Арни и Слай? Они ж однокашники пана Панды. А как файно выглядят и даже под себя не ходят и узнают однокашника с Трои.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:51

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Як ви підтримуєте свою фізичну форму?

Пишу на форуме. Отлично тренирует пальцы 😁

ЗЫ Здоровому спорт не нужен, а больному вреден

І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10559
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:14

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Як ви підтримуєте свою фізичну форму?

Пишу на форуме. Отлично тренирует пальцы 😁

ЗЫ Здоровому спорт не нужен, а больному вреден

І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити

тобто ви хочете, щоб їжа була й кошерна, й халяльна? це ви себе на добрячий шпагат садите :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9450
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1640 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:37

Re: За що

Re: За що

  Hotab написав:ІнцесторК хоче щоб
Ти, навіть, спецом нік коверкаєш - видно, що тобі ця тема близька ;)
Зближуватись з близькими...

Що там твоя дочка - ще ходить до психолога, щоб забути твої п'яні виходки?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8469
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:54

Найцікавіша тема

Найцікавіша тема
UA
 
Повідомлень: 9604
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:56

  UA написав:Найцікавіша тема

Це про інцестопригоди гвінтокрильника у общазі Херсону?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 23:40

  Investor_K написав:І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити

Чета пенсионеров попала в рай. Солнышко, птички поют, красота, сердце радуется. Тут супруг как даст своей жене подзатыльник.
- За что?
- Если бы не твоя диета на каше, мы бы тут уже год жили!
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8709
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6470 раз.
Подякували: 21617 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
