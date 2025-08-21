RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 23:35

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Знову не дають старому відпочити
Investor_K
Повідомлень: 10579
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 23:41

  Investor_K написав:Знову не дають старому відпочити

Попросіть щоб 120 кг сала вас зігріли, приспали ….
Повідомлень: 15963
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 09:18

Йога

Чи практикує хто йогу? Бо фізичні вправи вже важкувато, а підтримувати організм протчгом наступних 50 років якось треба…
Investor_K
Повідомлень: 10579
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 10:38

  Investor_K написав:Хотабе, поясніть це ролик для тих, хто не розуіє

Придумайте якусь альтернативну рифму до слова «прачечная».
Повідомлень: 15963
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 17:28

Напишу вірша

Пальці (кінцівки) з дефектами мого друга стали вже мемом на форумі у різних гілках. То я сьогодні на нічній зміни накидаю. Вірш. Завтра зрання викладу
Investor_K
Повідомлень: 10579
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
