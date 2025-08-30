Я планував, щоб хотаб з цією піснею ходив по вагонам метро з моім фото під час виборів. Але той щось ніяк ще не може заспівати. Як його примусити?
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:16
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:17
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:21
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:27
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
[Щоразу коли наш переляканий з закритими особистим повідомленнями алкоголік пише подібні речі, я згадую анекдот:
Біжить заєц по лісу і кричить
- вовки сволочі!! Вовки сволочі!
Його ведмідь зустрічає:
- Заяц, постидись , у тебе що молоко на губах не обсохло
- То не молоко, то вовки-сволочі!!
