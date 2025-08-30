RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:16

  Shaman написав:ви тут стільки приділяєте уваги Троєщині. пропоную обрати гімн :oops:

Я планував, щоб хотаб з цією піснею ходив по вагонам метро з моім фото під час виборів. Але той щось ніяк ще не може заспівати. Як його примусити?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10637
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:21

  Investor_K написав:
  Shaman написав:ви тут стільки приділяєте уваги Троєщині. пропоную обрати гімн :oops:

Я планував, щоб хотаб з цією піснею ходив по вагонам метро з моім фото під час виборів. Але той щось ніяк ще не може заспівати. Як його примусити?

Нажвль хотаб -хуйло
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3932
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:27

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

[Щоразу коли наш переляканий з закритими особистим повідомленнями алкоголік пише подібні речі, я згадую анекдот:


Біжить заєц по лісу і кричить
- вовки сволочі!! Вовки сволочі!
Його ведмідь зустрічає:
- Заяц, постидись , у тебе що молоко на губах не обсохло
- То не молоко, то вовки-сволочі!!

Hotab
 
Повідомлень: 16042
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
 
