За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 07 вер, 2025 03:49
Знову не дають старому поспати
Investor_K
Повідомлень: 10690
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 06:07
Це ж скільки грошей було витрачено, щоб зіпсувати мій сон?
Investor_K
Повідомлень: 10690
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Пон 08 вер, 2025 09:54
Під час доїння корови ій необхідно пояснювати, що це робиться не заради отримання молока, а заради любові.
кожній корові приємно чути про любов.
Investor_K
Повідомлень: 10690
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Вів 09 вер, 2025 05:11
Investor_K написав:
Під час доїння корови ій необхідно пояснювати, що це робиться не заради отримання молока, а заради любові.
кожній корові приємно чути про любов.
Investor_K
Повідомлень: 10690
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Вів 09 вер, 2025 09:26
Investor_K написав:
Великий Інвестор Митець та Творець
починаю за Вас турбуватися - у Вас Его не лусне?..
Shaman
Повідомлень: 9710
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
