Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:10

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Вадиме, результат бою є в інтернеті, якщо ви не дивилися онлайн
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:50

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хто переможе, друзі? Яка ваша думка?

Я думаю, що Кроуфорд переможе по очкам

Хвилину тому правильність слів Великого Інвестора бачила вся планета

Перед тим за допомогою математичного аналізу було теоретично доведено те саме.
То хто д , нарешті, заспіває пісню на мою честь? Які пропозиціі?
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 11:55

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хвилину тому правильність слів Великого Інвестора бачила вся планета

Перед тим за допомогою математичного аналізу було теоретично доведено те саме.
То хто д , нарешті, заспіває пісню на мою честь? Які пропозиціі?

Якщо барабана почухаєте між задніх лап - він може підхрюкати вам
Повідомлень: 16322
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 12:18

  Hotab написав:
  Investor_K"[quote="5890019:Investor_K"[quote="5889964:Investor_K написав:Хвилину тому правильність слів Великого Інвестора бачила вся планета

Перед тим за допомогою математичного аналізу було теоретично доведено те саме.
То хто д , нарешті, заспіває пісню на мою честь? Які пропозиціі?
[/quote]
Якщо барабана почухаєте між задніх лап - він може підхрюкати вам[/quote]
То почухайте. Ви до нього ближче
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 12:57

Investor_K

То почухайте. Ви до нього ближче


Лінощі - не найкращий помічник в досягненні визначених цілей. З таким підходом єдина пісня , яку ви почуєте, буде Фридерика Шопена (третя частина його «Фортепіанної сонати №2, сі-бемоль мінор, op. 35»).

Повідомлень: 16322
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 13:08

  Hotab написав:Investor_K

То почухайте. Ви до нього ближче


Лінощі - не найкращий помічник в досягненні визначених цілей. З таким підходом єдина пісня , яку ви почуєте, буде Фридерика Шопена (третя частина його «Фортепіанної сонати №2, сі-бемоль мінор, op. 35»).


Я хоч і старий, але гордий. Тому ви маєте це зробити. Тим паче, що це ваш косяк, бо не впорались з вокалом.
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:21

Що саме?
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 15:22

  Investor_K написав:Що саме?

Барабашов зайшов до нього в гості
Повідомлень: 16322
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:20

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Що саме?

Барабашов зайшов до нього в гості

Може, репетирують хоровий спів?
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 16:30

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Що саме?

Барабашов зайшов до нього в гості

Може, репетирують хоровий спів?

Крики Вадіка «ширше рот, ширше рот!» не завжди означають, що Барабашов фальшивить пісню.
Повідомлень: 16322
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2490 раз.
 
