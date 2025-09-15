|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 14 вер, 2025 15:22
Investor_K написав:
Що саме?
Барабашов зайшов до нього в гості
Hotab
Повідомлень: 16342
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2491 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:20
Hotab написав: Investor_K написав:
Що саме?
Барабашов зайшов до нього в гості
Може, репетирують хоровий спів?
Investor_K
Повідомлень: 10735
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:30
Investor_K написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Що саме?
Барабашов зайшов до нього в гості
Може, репетирують хоровий спів?
Крики Вадіка «ширше рот, ширше рот!» не завжди означають, що Барабашов фальшивить пісню.
Hotab
Повідомлень: 16342
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2491 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 18:41
Hotab"[quote="5890151:Investor_K"[quote="5890134:Hotab написав: Investor_K написав:
Що саме?
Барабашов зайшов до нього в гості
Може, репетирують хоровий спів?[/quote]
Крики Вадіка «ширше рот, ширше рот!» не завжди означають, що Барабашов фальшивить пісню.[/quote]
Чому?
Investor_K
Повідомлень: 10735
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 20:27
Сьогодні у гілці найбільш послідовним були дописи від хотаба.
Investor_K
Повідомлень: 10735
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 20:45
Investor_K написав:
Сьогодні у гілці найбільш послідовним були дописи від хотаба.
Я знав що Шопен вам сподобається
Hotab
Повідомлень: 16342
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2491 раз.
Профіль
Додано: Нед 14 вер, 2025 23:46
Investor_K написав:
Сьогодні у гілці найбільш послідовним були дописи від хотаба.
Не зважаючи, що хотаб не ідеальна людина, аде я за обʼєктивність.
Бо Великий Інвестор сама обʼєктивна людина на планеті Земля
Investor_K
Повідомлень: 10735
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Пон 15 вер, 2025 20:57
Друзі, багато хто з вас мене запитують, як стати Великим. Адже не секрет, що I am the Best. I am the Best of the Best.
Я так одразу не готовий відповісти. Треба час
Investor_K
Повідомлень: 10735
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Пон 15 вер, 2025 21:28
Investor_K
багато хто з вас мене запитують,
Обережно з цими голосами .. Один вже спілкується…
Hotab
Повідомлень: 16342
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2491 раз.
Профіль
Додано: Пон 15 вер, 2025 21:47
Investor_K написав:
Друзі, багато хто з вас мене запитують, як стати Великим. Адже не секрет, що I am the Best. I am the Best of the Best.
Я так одразу не готовий відповісти. Треба час
Ви ж вже відповіли - береш й пишеш "I am the Best. I am the Best of the Best." й все, ти вже Великий
Shaman
Повідомлень: 9806
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1649 раз.
Профіль
