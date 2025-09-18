|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 16 вер, 2025 14:28
Ого! Я навіть не очікував такого ажіотажу
Додано: Вів 16 вер, 2025 18:26
Investor_K написав:
Друзі, багато хто з вас мене запитують, як стати Великим. Адже не секрет, що I am the Best. I am the Best of the Best.
Я так одразу не готовий відповісти. Треба час
Завтра планую дати своє бачення
Додано: Вів 16 вер, 2025 19:45
Investor_K написав:
Ого! Я навіть не очікував такого ажіотажу
Это у вас уже стоко долларов или килограммов долларов???
Додано: Вів 16 вер, 2025 20:28
барабашов написав: Investor_K написав:
Ого! Я навіть не очікував такого ажіотажу
Это у вас уже стоко долларов или килограммов долларов???
Тонн. Вашими молитвами
Додано: Сер 17 вер, 2025 08:20
Investor_K написав:
Друзі, багато хто з вас мене запитують, як стати Великим. Адже не секрет, що I am the Best. I am the Best of the Best.
Я так одразу не готовий відповісти. Треба час
Друзі. На мій погляд секрет успіху у фразі «Be different». Як у спортіі. В залежності від ситуаціі показувати ту гру, яка забезпечує результат. Вміти нападати та захищатись. Вміти бути яскравим та нудним, розумним і недоумком, . І тд. А головне - бути непередбачуваним.
Додано: Сер 17 вер, 2025 10:00
Investor_K написав: Investor_K написав:
Друзі, багато хто з вас мене запитують, як стати Великим. Адже не секрет, що I am the Best. I am the Best of the Best.
Я так одразу не готовий відповісти. Треба час
Друзі. На мій погляд секрет успіху у фразі «Be different». Як у спортіі. В залежності від ситуаціі показувати ту гру, яка забезпечує результат. Вміти нападати та захищатись. Вміти бути яскравим та нудним, розумним і недоумком, . І тд. А головне - бути непередбачуваним.
уявляю собі такого працівника - сьогодні він працює, а завтра йому нудно, й він не хоче. сьогодні на нього можна покластися, а завтра вже ні - як цікаво тоді жити.
але це краще, ніж бути передбачувано нудним недоумком
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:21
Shaman написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Друзі, багато хто з вас мене запитують, як стати Великим. Адже не секрет, що I am the Best. I am the Best of the Best.
Я так одразу не готовий відповісти. Треба час
Друзі. На мій погляд секрет успіху у фразі «Be different». Як у спортіі. В залежності від ситуаціі показувати ту гру, яка забезпечує результат. Вміти нападати та захищатись. Вміти бути яскравим та нудним, розумним і недоумком, . І тд. А головне - бути непередбачуваним.
уявляю собі такого працівника - сьогодні він працює, а завтра йому нудно, й він не хоче. сьогодні на нього можна покластися, а завтра вже ні - як цікаво тоді жити.
але це краще, ніж бути передбачувано нудним недоумком
Мова про статус Великого. Special One.
При чому тут знедолений найнятий працівник? Треба мислити глобально
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:29
І взагалі Шамана. Ви міркуєте як рабовласник. А мова про вільних Великих людей.
Додано: Чет 18 вер, 2025 17:15
Investor_K написав:
І взагалі Шамана. Ви міркуєте як рабовласник. А мова про вільних Великих людей.
взагалі то воля поєднується з самообмеженням, якщо живеш не один. а повна воля - то анархія.
Додано: Чет 18 вер, 2025 20:05
Shaman в чистому виді ексгібіціонізм літньої людини
з Інвестором К все було добре доки він не почав своє шоу
років 25 тому ми сиділи з другом і молодими дівчатами в барі біля самого Чорного моря,
бар був непоказний, але пілон шест для танців там був, після виступу профі на сцену вибігла сп'яніла аматорка (дівчина у віці 18 років, трохи зайвої ваги)-вона намагалась заскочити на шест(невдало), потім сісти на шпагат-тоді у неї тріснули брюки між ніг...треба було на цьому зупинитись, але після шампанському вона була "сполна отваги" і продовжила доки брюки не розірвались далі на дупі і всі побачили "стриптиз"
весь бар реготав, аплодував і вимагав не зупинятись, у дівчини була "хвилина слави",
може єдина в житті (на той момент)
не заважайте інвертору сідати на шпагат
