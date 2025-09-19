|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 18 вер, 2025 20:13
prodigy написав:Shaman
в чистому виді ексгібіціонізм літньої людини
з Інвестором К все було добре доки він не почав своє шоу
років 25 тому ми сиділи з другом і молодими дівчатами в барі біля самого Чорного моря,
бар був непоказний, але пілон шест для танців там був, після виступу профі на сцену вибігла сп'яніла аматорка (дівчина у віці 18 років, трохи зайвої ваги)-вона намагалась заскочити на шест(невдало), потім сісти на шпагат-тоді у неї тріснули брюки між ніг...треба було на цьому зупинитись, але після шампанському вона була "сполна отваги" і продовжила доки брюки не розірвались далі на дупі і всі побачили "стриптиз"
весь бар реготав, аплодував і вимагав не зупинятись, у дівчини була "хвилина слави",
може єдина в житті (на той момент)
не заважайте інвертору сідати на шпагат
Хто ви такий і з якої гілки вас сюди занесло?
Investor_K
Додано: Чет 18 вер, 2025 20:21
Мабуть, якийсь ноунейм з пустим контекстом вирішив попіаритись у топовій гілці, щоб звернути на себе увагу
Investor_K
Додано: Чет 18 вер, 2025 20:29
Investor_K написав:
Мабуть, якийсь ноунейм з пустим контекстом вирішив попіаритись у топовій гілці, щоб звернути на себе увагу
пан Інвестор - форумчан треба знати по ніках
Shaman
Додано: Чет 18 вер, 2025 21:16
Shaman написав: Investor_K написав:
Мабуть, якийсь ноунейм з пустим контекстом вирішив попіаритись у топовій гілці, щоб звернути на себе увагу
пан Інвестор - форумчан треба знати по ніках
Тим більше одного з небагатьох, які заходять сюди розказати як люблять Інвестора 😅
Hotab
Додано: П'ят 19 вер, 2025 06:21
Hotab написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Мабуть, якийсь ноунейм з пустим контекстом вирішив попіаритись у топовій гілці, щоб звернути на себе увагу
пан Інвестор - форумчан треба знати по ніках
Тим більше одного з небагатьох, які заходять сюди розказати як люблять Інвестора 😅
Він не продемонстрував належноі поваги до Великого Інвестора. Друголіговий невдаха.
Investor_K
Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:32
Ба! какая красота. ветка имени самого инвестора К.
моё почтение самому интеллигентному, скромному форумчанину
Бетон
Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:01
Бетон написав:
Ба! какая красота. ветка имени самого инвестора К.
моё почтение самому интеллигентному, скромному форумчанину
You are welcome!
Investor_K
Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:11
Investor_K написав: Hotab написав: Shaman написав:
пан Інвестор - форумчан треба знати по ніках
Тим більше одного з небагатьох, які заходять сюди розказати як люблять Інвестора 😅
Він не продемонстрував належноі поваги до Великого Інвестора. Друголіговий невдаха.
напевне не треба нагадувати лозунг часів вашої молодості
Если ты плюнешь на коллектив — коллектив утрётся
Если коллектив плюнет на тебя — ты утонешь.
чи треба?
Shaman
Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:14
Prodigy -це зовсім не весь колектив. І навіть далеко. А лозунг правильний! Від кожному за здібностями до кожному за потребами. Це ще кращий.
Investor_K
