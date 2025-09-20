|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 20 вер, 2025 14:23
Хотабе
Завтра зранку у неділю не забудьте сходити до церкви. Поставите свічечку за моє здравіє.
Додано: Суб 20 вер, 2025 14:53
Про одного кенійця
Додано: Суб 20 вер, 2025 15:01
Investor_K
Мені краще знати куди вам вставити «свічечку» для здравія. А куди кадило
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 20 вер, 2025 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 15:03
Додано: Суб 20 вер, 2025 15:09
