Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 22 вер, 2025 05:16
Investor_K написав:
Хотаб дуже правильно писав про суху гілку бамбука.
Хочу вам надати рятівну соломинку, щоб підвищити ККД участі.
Заспівайте пісню на мою честь
Де звіт про виконане завдання? Що це за відношення до доручень мудрого керівництва?
Додано: Пон 22 вер, 2025 08:37
Investor_K написав:
Поясніть плз мені, старій людині, що це таке? Бо я такого ще не бачив. Що це має бути?
Це такий анальний гумор від вертолітного літуна ЧВК "ковйьор-самольот" якому заборонено секс з локалами
1
3
Додано: Пон 22 вер, 2025 08:40
Investor_K написав: Hotab написав:Investor_K
, діду, це правда?
То є так, синку.
Правда про навчання в Китаї чи про Троєщину?
Додано: Пон 22 вер, 2025 08:52
Троєщина
