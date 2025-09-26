|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:31
Чи є тут поціновувачі творчості мого улюбленого співака Мусліма Магомаєва?
Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:39
Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:58
Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:16
Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:32
