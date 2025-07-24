RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Україна піднялася у
рейтингу економічної свободи

Україна піднялася у рейтингу економічної свободи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:21

Україна піднялася у рейтингу економічної свободи

Пропонуємо до обговорення:
Попри незначне зростання, Україна зберігає низькі позиції у рейтингу економічної свободи у світі.

Дивися повний текст
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100538
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:21

Тобто заголовок чистої води маніпуляція, в реальності не Україна піднялася, а конкуренти в червоній зоні пришвидшили падіння. Запекла боротьба на дні рейтингу. ))) Але і взагалі 143 місце замість 150 з 165 достойне місце для імператора корупції і брехні і його вірного санчо пансо гетманцева.
salvydas
 
Повідомлень: 177
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна не може платити за повернення біженців, — Гетманцев
R2 » Пон 28 лип, 2025 18:17
2 1372
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 лип, 2025 14:58
moniro_ochigo
Україна недоотримує мільярди через контрабанду техніки Apple
R2 » Чет 24 лип, 2025 17:54
3 1718
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 лип, 2025 19:22
moveton
Україна і США підписали угоду про спільне виробництво дронів
R2 » П'ят 04 лип, 2025 00:11
1 638
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лип, 2025 00:11
temple13

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9764)
26.09.2025 20:56
МТБ Банк (302)
26.09.2025 20:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.