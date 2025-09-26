RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:31

Чи є тут поціновувачі творчості мого улюбленого співака Мусліма Магомаєва?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10781
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:39

  Investor_K написав:Чи є тут поціновувачі творчості мого улюбленого співака Мусліма Магомаєва?

Мне больше нравится Борис Штоколов.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8890
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21652 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:42

Сибарит

Чому?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10781
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:51

  Investor_K написав:Сибарит

Чому?

Пел лучше.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8890
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21652 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 18:58

Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10781
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:16

  Investor_K написав:Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.

Это уже ворчание :)
Сейчас просто бездарностям пробиться легче, поэтому найти что-то стоящее труднее.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8890
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21652 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:32

  Investor_K написав:Зараз таких, на жаль, немає. Деградація співаків. Деградація моральності. Деградація у всьому. Саме тому я слухаю в основному виконавців 70-80 років минулого сторіччя.

Вот Вам подобное ворчание тех лет в адрес тех исполнителей :lol:
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8890
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21652 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
  #<1 ... 52535455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.