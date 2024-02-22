|
|
|
Акції від МТБ банку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 03 гру, 2024 11:30
Беріть участь у акції «Сезон подарунків від МТБ Банку»!
Взяти участь неймовірно просто: відкривайте картку Mastercard від МТБ Банку, робіть першу покупку на суму від 500 гривень та приймайте участь у розіграші новорічних призів!
Акція діє з 15 листопада 2024 року по 28 лютого 2025 рокуДеталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/sezon-podaru ... podarunkiv
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:53
Тільки до 31 серпня розраховуйтеся карткою Visa від МТБ Банку у кафе, ресторанах та барах і отримуйте 2% кешбеку з кожного рахунку.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/serpen-smaku ... mtb-bankom
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 09 вер, 2025 18:09
Протягом вересня 2025 року всі власники карток Visa від МТБ Банку можуть отримати 2% кешбек за розрахунки на заправках.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/osinni-poizd ... -mtb-banku
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 11 вер, 2025 12:19
До 5 годин паркування в Одесі всього за 1 грн/год при оплаті карткою Visa від МТБ Банку через застосунок MISTO.
Акція діє до 30.09.2025 р. Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/visa-vid-mtb-banku
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 вер, 2025 14:18
5 сертифікатів на 100 л пального та 20 комбо-пропозицій «кава та хот-дог» кожному переможцю.
Розіграш триватиме до 30 вересня включно. Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podviynyy-bo ... a-azs-brsm
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 вер, 2025 17:22
Оплачуйте поїздки карткою Visa від МТБ Банку у застосунку Bolt та отримуйте знижку до -40% у категоріях Business і Premium.
Пропозиція діє у Києві, Львові та Одесі до 30 вересня 2025 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... ku-ta-bolt
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 вер, 2025 20:50
Ідеї, натхнення та нові горизонти чекають вас на Brand Father New у Emily Resort у Львові.
Отримайте миттєву знижку -10%, при оплаті карткою Mastercard від МТБ Банку.
Пропозиція діє до 3 жовтня 2025 року.Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-kvytky ... -mtb-banku
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|73
|65762
|
|
|34
|29202
|
|
|48
|84896
|
|