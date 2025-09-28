|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:40
flyman написав: Investor_K написав:
Троєщина
Сидить на Троєщині старий досвідчений гопник 70 років в оточенні молодняку і повчає:
- Якщо ви побачите дивного лоха в кольоровому балахоні, з довгим волоссям, з посмішкою
на обличчі, з торбою і гітарою за спиною - знайте, це хіпі. Битися не любить і не вміє.
Таких бити можна і потрібно.
- Якщо побачите дивного лоха в подертому лахмітті, брудного, із зеленим ірокезом і полтарушкою піваса- знайте, це панк. Битися любить, але не вміє. Можна сміливо бити.
- Якщо ви побачите дивного лоха в шкіряній куртці з металевими б***, страшній майці і довгим чорним волоссям - знайте, це металіст. Битися не любить, але вміє. Краще не чіпати!
- Якщо ви побачите дивного лоха в шкіряній куртці, камуфляжних штанах, армійських черевиках і лисого - знайте, це скінхед. Битися любить і вміє, до таких краще не підходити!
- А якщо, йдучи лісом, побачите дивного лоха в кольоровому балахоні, з довгим волоссям, з посмішкою на обличчі, з торбою, гітарою за спиною і палицею в руках - це рольовик . І не дай вам бог, сцуко, переплутати його з хіпі!!!
Там, де ти це знайшов, там внизу перший же комент: «сторічний боян»
Першою ознакою старості є несмішні бояністо-застарілі шутєйки-петросянчики. Флайман їх пише років з 40…
Hotab
Додано: Нед 28 вер, 2025 12:04
Молодець, хотабе, що захищаєте Троєщину!
Investor_K
Додано: Нед 28 вер, 2025 19:33
Investor_K,
У меня для Вас плохая новость.
Вас превзошли в лаконичности: viewtopic.php?p=5893855&sid=6ac857352343aae8c6a6e386e850dd08#p5893855
😁
Сибарит
Додано: Пон 29 вер, 2025 04:18
Це обре, що є послідовники. Але мають памятати, хто був першим і хто іх вождь
Investor_K
Додано: Пон 29 вер, 2025 04:30
Я взагалі за те, щоб було менше слів. Має бути так. Тільки я подумав, що спина чешеться, а хотаб вже біжить до мене, щоб почухати спинку великому Інвестору Бо він - людина не слова, а діла!
Investor_K
