RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 17:57

  Сибарит"[quote="5895347:Сибарит"[quote="5895060:Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?


Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан
[/quote]
Откуда остальным форумчанам знать, в чем смысл их жизни? 😁[/quote]







Джерело знань?
Джерелом знань може бути різні носіі. Люди, книги, соціальні платформи, власний рлзум тощо
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10817
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:12

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:Джерело знань?
Джерелом знань може бути різні носіі. Люди, книги, соціальні платформи, власний рлзум тощо


Пане Сибарите,
Ви задоволені відповіддю Велмкого Інвестора? Чи маєте доповнення?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10817
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 21:28

Давайте разом

Зробимо цю гілку місцем дружніх творчих та інтелектуальних спілкувань
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10817
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:10

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Без клипа с Тохой и Сарой не получится спилкування.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 22:50

  барабашов написав:Без клипа с Тохой и Сарой не получится спилкування.

Сара Брайтман, Антонио Бандерас «Призрак опери», youtube,
Насолоджуйтесь і дякуйте Великого Інвестора двічі на добу
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10817
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 11:37

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Без клипа с Тохой и Сарой не получится спилкування.

Сара Брайтман, Антонио Бандерас «Призрак опери», youtube,
Насолоджуйтесь і дякуйте Великого Інвестора двічі на добу

Слабенько
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8937
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21654 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:11

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Сибарит написав:Слабенько


Та то Ви мабуть просто злий ))
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10817
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:24

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Слабенько


Та то Ви мабуть просто злий ))

Я не злой, а привередливый 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8937
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6481 раз.
Подякували: 21654 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9844)
06.10.2025 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.