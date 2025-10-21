RSS
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:10

Shaman
Закрити тему і топікстартера (ТС) в дурку. Це розсадник маразму і несмішних шутєєк ТС . З намаганнями спровокувати срачі.
Hotab
 
Повідомлень: 16832
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2521 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:17

Краткое содержание 70 страниц
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4586
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:24

дідусь панда хотел пісеньку
запам'ятаємо його таким
Плюшевый мишутка
Шёл по лесу, шишки собирал
Сразу терял всё что находил
Превращался в мыло
Чтобы кто-то там вспомнил
Чтобы кто-то там глянул
Чтобы кто-то там понял

Плюшевый мишутка
Шёл войною прямо на Берлин
Вооружён банкой из-под огурцов
Превращался в дуло
Чтобы поседел волос
Чтобы почернел палец
Чтобы опалил дождик
Чтобы кто-то там дунул
Чтобы кто-то там тронул
Чтобы кто-то там вздрогнул
Чтобы кто-то там...
на стол накрыл
машинку починил
платочком махнул
ветку нагнул...

Плюшевый мишутка
Лез на небо прямо по сосне
Грозно рычал, прутиком грозил
Превращаясь в точку
Значит кто-то там знает
Значит кто-то там верит
Значит кто-то там помнит
Значит кто-то там любит
Значит кто-то там...
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4586
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 15:56

Інвестор з вас річна підписка та спонсорство каналу
інакше видалю
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4586
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 20:02

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Я добавив дідуся Панду на Алею Слави Finance.ua
може тому він такий злий був що минулого разу забув
Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4586
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 20:07

  Hotab написав:Shaman
Закрити тему і топікстартера (ТС) в дурку. Це розсадник маразму і несмішних шутєєк ТС . З намаганнями спровокувати срачі.

Це ви просто заздрите. Не треба так робити. Краще заспівайте.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10873
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 02:01

Національний кешбек

Хтось знає, чому досі за серпень не виплачено? Бо мені дуже треба
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10873
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 04:33

  fox767676 написав:Я добавив дідуся Панду на Алею Слави Finance.ua
може тому він такий злий був що минулого разу забув
Зображення

Друже хотабе, а чому Великий Інвестор не в центрі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10873
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 09:54

Інвестор_К , нагадую
  fox767676 написав:не задавайте дурвих питаннь, а то одного вечора будете неприємно здивовані коли виявите себе розпиленим на10 частин у різних куточках київської області


fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4586
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 16:36

Запамятайте, хотабе

Не буває дурних запитань. Є лише дурні відповіді.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10873
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Форум:
