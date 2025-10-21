RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 68697071
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:09

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4589
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:17

  Investor_K написав:Не буває дурних запитань. Є лише дурні відповіді.

fox це не Хотаб, це хтось з повністю відірваним дахом...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10158
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:20

  fox767676 написав:Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения

подумав fox, й зрозумів, що горлянку він таки натренує :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10158
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:24

ну то дійсно, Хотаб жаліє бідолаху Шамана з усіх сил
А я менш сентиментальний та політкоректний, можу іноді назвати інваліда інвалідом
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4589
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:34

  fox767676 написав:ну то дійсно, Хотаб жаліє бідолаху Шамана з усіх сил
А я менш сентиментальний та політкоректний, можу іноді назвати інваліда інвалідом

та ти всіх оточуючих вважаєш інвалідами - як буль-який місцевий дурник :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10158
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:45

  Shaman написав:
  fox767676 написав:ну то дійсно, Хотаб жаліє бідолаху Шамана з усіх сил
А я менш сентиментальний та політкоректний, можу іноді назвати інваліда інвалідом

та ти всіх оточуючих вважаєш інвалідами - як буль-який місцевий дурник :lol:


брехня примітивана якраз на рівні олігофрена
є список лайків - там люди з цікавими думками, інтересами, біографіею
а стерильний інвалід з ретранслятором марафону замість голови цього всього не має
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4589
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 68697071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.