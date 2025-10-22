За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:09
Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения
fox767676
Додано: Сер 22 жов, 2025 07:47
Investor_K, в голове твоей опилки, судя по всему
Плюшевый мишутка
Шёл по лесу, шишки собирал Сразу терял всё что находил Превращался в мыло Чтобы кто-то там вспомнил Чтобы кто-то там глянул Чтобы кто-то там понял
fox767676
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:25
fox767676 написав:
Investor_K, в голове твоей опилки, судя по всему
Плюшевый мишутка
Шёл по лесу, шишки собирал Сразу терял всё что находил Превращался в мыло Чтобы кто-то там вспомнил Чтобы кто-то там глянул Чтобы кто-то там понял
Хотів вам написати в приват, щоб пояснити щодо опілок. Але ви від страху позбавили мене такоі можливості. Не бійтеся
Investor_K
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:32
Investor_K
Так у вас після деякої конкретної групи опіятів зʼявляється переконання, що це три обліківки однієї людини. Пробуйте двом іншим писати
Hotab
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:35
Investor_K написав:
Хотів вам написати в приват, щоб пояснити щодо опілок. Але ви від страху позбавили мене такоі можливості. Не бійтеся
то для вашого ж блага
тільки без глупостєй
fox767676
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:43
https://t.me/business_ua/14698
64-річний дідусь з Тернополя вирішив стати криптоінвестором, але замість прибутку втратив усі заощадження — пенсіонер переказав невідомому «брокерові» $28 100 (1 млн гривень), після чого той зник разом із грошима.ㅤ
Інвесторе, що Ви в Тернополі загубили? Ви для рідних троєщинських розводил хоч щось залишили ще?
The_Rebel
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:45
Investor_K написав:
Хтось знає, чому досі за серпень не виплачено? Бо мені дуже треба
Вам треба оформити спонсорську підписку на мій канал
fox767676
Додано: Сер 22 жов, 2025 12:51
The_Rebel написав: https://t.me/business_ua/14698
64-річний дідусь з Тернополя вирішив стати криптоінвестором, але замість прибутку втратив усі заощадження — пенсіонер переказав невідомому «брокерові» $28 100 (1 млн гривень), після чого той зник разом із грошима.ㅤ
Інвесторе, що Ви в Тернополі загубили? Ви для рідних троєщинських розводил хоч щось залишили ще?
Переховувався від київських "друзів"
обложили старого
хотів відігратися, але..
Плюшевый мишутка
Шёл по лесу, шишки собирал Сразу терял всё что находил Превращался в дулю
fox767676
Додано: Сер 22 жов, 2025 13:05
fox767676 написав: Investor_K написав:
Хтось знає, чому досі за серпень не виплачено? Бо мені дуже треба
Вам треба оформити спонсорську підписку на мій канал
Киньте реквізити. Може, буде багато бажаючих.
Investor_K
