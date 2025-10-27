RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 22:53

Shaman
Може він тут справді заманює геронтофілів ? Хм 😅
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 23:41

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Друзі, ваші пропозиціі для обговорень?

я б запропонував, "як ми любимо Інвестора", але підозрюю подробиці від Хотаба модератор буде витирати :lol:

Не демонізуйте хотаба. Це просто знедолена людина.
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 23:50

Investor_K


Це просто знедолена людина.


Один, чи всі три включно з Андрузенко? 😅


Друзі, ваші пропозиціі


Так що там? Де друзі? Крім мене , Шамана і Фокса нема у тебе друзів. :lol:

Зображення
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 06:48

  Investor_K написав:Мабуть усі попередні обговорення були настільки розлогими та інформативними, що станом на зараз людям необхіден час для усвідомлення отриманої інформаціі

Бо Великий Інвестор має викладацькі здібності
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 10:25

  барабашов написав:Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.



Що значить слово "спонукаюсь"?
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:06

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.



Що значить слово "спонукаюсь"?

Можливо, барабашов садомазохіст? Спонукається …
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:33

На минулому тижні під час відвідин буддистського храму попросив Будду за хотаба. За душевний спокій. Схоже, допомогли прохання Великого Інвестора
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:02

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Шо такое садомазохизм?
Я помню мы в детстве панду в зоопарке мацквы соляркой с ацетоном облили и подожгли.
За то что рычала на нас сильно
В детской комнате милиции нам про мазохизм ничего не тёрли.
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 20:20

  барабашов написав:Шо такое садомазохизм?
Я помню мы в детстве панду в зоопарке мацквы соляркой с ацетоном облили и подожгли.
За то что рычала на нас сильно
В детской комнате милиции нам про мазохизм ничего не тёрли.

Який жах
Investor_K
