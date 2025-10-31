|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:01
Спілкування. Воспівування не получається. Соліст підвів.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10916
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:21
А чи може хтось залучити Ші для заспівування тексту?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10916
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:09
Investor_K написав:
А чи може хтось залучити Ші для заспівування тексту?
враховуючи велич, боюся ШІ може зламатися...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10275
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1671 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:45
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
А чи може хтось залучити Ші для заспівування тексту?
враховуючи велич, боюся ШІ може зламатися...
ШІ використовують навіть на онли фанс. А то ж просто заспівати. Нехай навіть про таку велику людину як я.
а що саме така велика людина дивиться на Onlyfans?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10275
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1671 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:49
Shaman
а що саме така велика людина дивиться на Onlyfans?
«Друг розповідав» 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16982
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2527 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:01
Hotab написав:Shaman
а що саме така велика людина дивиться на Onlyfans?
«Друг розповідав» 😅
Не зовсім друг. Скажімо так, людина в темі. І в погонах.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10916
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:07
Хотабе. Як ви щодо ШІ.
Він не тільки замість вас заспіває, але й буде керувати гелікоптерами. Ваша цінність просто каменем вниз. Як жити плануєте?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10916
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 19:14
Як варіант, друже хотабе, ви зможете працювати консєржем Людвігом Арістарховичем. Необхідні якості у вас є.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10916
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|