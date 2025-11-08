За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:28
Сніжна Панда / Snow Panda
"Сніжна Панда" тепер у програмі "Національний кешбек"! Ми раді повідомити, що відтепер наші товари беруть участь у державній програмі ..
fox767676
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:29
Hotab fox767676 А де третя нижня частина змія горинича?
Investor_K
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:30
Investor_K
fox767676
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:34
fox767676 написав: Investor_K
Дід питає, чому проникнення лише подвійне, хоче потрійне. Я не знаю кого саме він чекає, але як варіант хай поки на великому пальці тренується.
Hotab
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:58
Хотабе. Ви наче дитина. Принаймні, рівнем інтеллекту.
Або ж збочений підліток. Якби заспівали в часть The Great Sir Investor_K - це б реально справило враження. Слабо?
Investor_K
Додано: П'ят 07 лис, 2025 19:26
Хотабе, рлзкажіть плз прл своє дитинство та юність
Investor_K
Додано: Суб 08 лис, 2025 06:01
Investor_K написав:
Хотабе, рлзкажіть плз прл своє дитинство та юність
Якщо ви розкажете, які були виклики та проблеми, то ми-ваші друзі- спробуємо зкоригувати вашу поведінку
Investor_K
Додано: Суб 08 лис, 2025 08:16
Hotab написав: fox767676 написав: Investor_K
Дід питає, чому проникнення лише подвійне,
хоче потрійне. Я не знаю кого саме він чекає, але як варіант
хай поки на великому пальці тренується.
Hotab
Додано: Суб 08 лис, 2025 08:44
Hotab Втеча із Шоушенка - реально класний фільм!
Investor_K
Hotab
