Скільки заробляють бухгалтери в Україні
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 лис, 2025 12:55
Пропонуємо до обговорення:
За рік середній рівень заробітних плат бухгалтерів зріс на 15−20%. Найбільше підвищення зафіксоване у великих містах, передусім у Києві та Дніпрі, де середні оклади для бухгалтерів зросли до 35−40 тис. грн.
Скільки заробляють бухгалтери в Україні
