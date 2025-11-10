|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 09 лис, 2025 16:58
Investor_K написав:
Ого! Скільки повідомлень видалено!!!
Потім хотаб знову буде фоткати та постити простирадла з лише моіми повідомленнями
Додано: Нед 09 лис, 2025 17:02
Investor_K написав:
Нарешті Динамо вчора прорвало.
Гру з ЛНЗ навіть бачити не хочу. У порівнянні з командами АПЛ взагалі ніпрощо
Додано: Пон 10 лис, 2025 05:52
Щось на сьогодні графік доволі жорсткий
