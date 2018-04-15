Правила покупки золота

RSS
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:10

  adic3x написав:Здравствуйте.

Хочу купить слиток. Интересуют технические нюансы. Один банк предлагает на вид новенькие Argor-Heraeus (фото упаковки просто из инета https://imgur.com/LOQMOc3), другой банк предлагает на выбор слитки разных аффинажей, но в том числе и Argor-Heraeus в старых дизайнах (тоже фото из инета https://imgur.com/7z1owGz). Кассир из первого банка сказала, что у них был случай выкупа именно таких слитков (старый дизайн), причем один из экспертов даже не выкрывал упаковку. Впрочем, это могут быть уже выкупленные у кого-то из предыдущих владельцев.

Разница в цене значительная, примерно 6%. Подскажите, как я могу проверить, не вскрывались ли те слитки, какая там есть защита, какие вообще могут быть нюансы, на что обратить внимание? Спасибо.

Просьба избегать обсуждения по поводу резонности входа в золото как таковое, меня интересуется только техническая сторона.

Переплачивать 6% за кусок пластика и картона лично я бы не стал, потому что
производители уже всё чаще меняют вид и дизайн упаковки.
То что сегодня новое, через несколько лет уже будет старым и убогим.
Всё идет к тому, что при обратном выкупе банки будут все упаковки вскрывать.
И это правильно. Так можно проверить слиток детектором-анализатором, что более надежно.
Литые слитки, которые свыше 100гр., производители изготавливают вообще без всяких упаковок.
Но если сильно хочется новьё, на котором даже муха не сидела, то определить
целостность упаковки вы сможете только визуально.
Для этого нужны хорошая лупа и острый глаз. Никаких пломб и прочей защиты на нынешних упаковках пока нет. Есть только номер слитка и название(логотип) производителя, которые дублируются на самом слитке.

P.S.
В западных конторах разница межу слитками в упаковке(NEW),
и без упаковки((Pre Owned), в среднем составляет около 10-15 долларов на унции.
Но никак не 100, как в украинских...
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:12

RTC12, спасибо, тоже склоняюсь к такому решению)
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 09:07

Re: Правила покупки золота

Подскажите,решил купить слиточек на подарок. На сайтах различных банков написано что если сумма покупки до 400 000 то покупка происходит анонимно, но тетя на кассе потребовала назвать фамилию имя и отчество. Товарищи кто в курсе подскажите у вас тоже спрашивают фамилию и привязывают её в квитанцию и к серийному номеру слитка? А самое неприятное что информация о моей покупке может просочиться бандитам.
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 20:36

Самый большой бандит у нас это наше государство.., все бандиты на гос. должностях. Если ИНН не сказали, то никто овас не узнает.
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:07

https://tsn.ua/ukrayina/u-ternopoli-cho ... 29448.html
За даними слідства, на вулиці до чоловіка підійшов незнайомець. Він розповів, що є іноземцем і тяжко працює на будівництві, де йому не платять. Підозрюваний запропонував потерпілому придбати 68 колекційних монет, які за його словами, були із золота та срібла.

Шахрай та покупець пішли до ломбарду. Там підозрюваний показав одну золоту та срібну монети. Працівник ломбарду підтвердив, що вони дуже цінні. Він сказав, що золота коштує 11 тис. грн, а срібна - 200 грн.

Потерпілий придбав у шахрая одразу 68 монет за 115 тис. грн. Проте, коли він показав їх своїй дружині, яка працює ювеліром, та повідомила, що це звичайний металевий непотріб.
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 11:45

Спасибо, интересная тема, но очень много своих нюансов...Вопрос еще буду изучать...
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 13:35

Какие мнения о слитках от китгрупп? Есть ли в нынешних реалиях Киева что-то более выгодное со слитками? Интересует 10-20г. Незнаю в какой теме спросить. Если что извините.
1
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 12:31

Moneta Слитков от кит не бывает. Бывают Аргор, Юмикорр, Валкамби и прочие известные производители. Рылом КИТ не вышли чтобы заказывать слитки от самих себя, как Коммерцбанк.
Ну а слитками известных производителей сейчас торгуют все крупные валюлютообменные фирмы. Хоть эмиссионные слитки хоть б/у. Можете и у других поспрашивать. Цена - предмет согласия при полном непротивлении сторон. Рынок меняется и сегодня дешевле у одних а завтра дешевле может быть у других а послезавтра - у третьих.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 11:41

Панове, а хто що думає з приводу отакого злитку?
Куплявся безпосередньо, начебто, у офіційного дистрибьютора цієї афінажної компанії, втім я ніколи про таку не чув. Сертифікат не передбачено з самого початку.

Це можна розглядати як зливок, чи без сертифікату це звичайний лом?

Зображення
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 12:43

Re: Правила покупки золота

https://www.oegussa.at/de/

австрийская контора. слиток как слиток
купят как договоритесь, рассказывать могут что угодно. сертификат, нет сертификата( по факту эти бумажки ничего не стоят и клепаются элементарно при необходимости) потому следует разным покупателям скинуть фото и сравнить цены.

мелкие номиналы на подарки хорошо идут, но это надо не в обменки толкать, а сразу целевым покупателям
