|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 10 лис, 2025 05:52
Щось на сьогодні графік доволі жорсткий
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10954
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 10 лис, 2025 08:44
Investor_K написав:
Щось на сьогодні графік доволі жорсткий
щоб не флудили зайвий раз на форумі
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10390
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 10 лис, 2025 16:51
Трьохголовкіни
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10954
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 10 лис, 2025 19:57
Investor_K написав:
Дякую за чесну оцінку. Небагато людей мають силу волі писати правду.
До речі, друзі. Оцей проект закону щодо НАЗК та САП -що це було?
Сьогодні маємо продовження цієї історіі. Далі буде?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10954
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 12:45
Investor_K написав:
Далі буде?
Думаю, що буде. Така історія під час війни та блекаутів буде частиною (темною) нашої історії. На жаль.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10954
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 13:14
Investor_K написав:
Перелік шановних учасників форуму, які взяли участь в обговореннях теми
airmax78
anduzenko
Faceless
flyman
fox767676
Hotab
Investor_K
pesikot
prodigy
Shaman
sergey_sryvkin
sergey_stasyuk555
The_Rebel
UA
unicdima
yama
Vadim_
барабашов
Бетон
Господар Вельзевула
Козак-характерник
Мизантрóп
Сибарит
Успіх
Когда я в чат входил, они слагали гимн
Звоня мне во все колокола
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10954
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 20:09
Investor_K написав: Investor_K написав:
Перелік шановних учасників форуму, які взяли участь в обговореннях теми
airmax78
anduzenko
Faceless
flyman
fox767676
Hotab
Investor_K
pesikot
prodigy
Shaman
sergey_sryvkin
sergey_stasyuk555
The_Rebel
UA
unicdima
yama
Vadim_
барабашов
Бетон
Господар Вельзевула
Козак-характерник
Мизантрóп
Сибарит
Успіх
Когда я в чат входил, они слагали гимн
Звоня мне во все колокола
А учасник Че Гевара не хотів хвалити старого. Це, мабуть, було даремним.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10954
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 20:45
Investor_K написав:
Перелік шановних учасників форуму, які взяли участь в обговореннях теми
airmax78
anduzenko
Faceless
flyman
fox767676
Hotab
Investor_K
pesikot
prodigy
Shaman
sergey_sryvkin
sergey_stasyuk555
The_Rebel
UA
unicdima
yama
Vadim_
барабашов
Бетон
Господар Вельзевула
Козак-характерник
Мизантрóп
Сибарит
Успіх
А можно меня повыше в рейтинге поднять? Я вам слова кривого не сказал. И Успиха, как человека-воина, негоже на задворки запихивать.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 968
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лис, 2025 20:48
Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
Перелік шановних учасників форуму, які взяли участь в обговореннях теми
airmax78
anduzenko
Faceless
flyman
fox767676
Hotab
Investor_K
pesikot
prodigy
Shaman
sergey_sryvkin
sergey_stasyuk555
The_Rebel
UA
unicdima
yama
Vadim_
барабашов
Бетон
Господар Вельзевула
Козак-характерник
Мизантрóп
Сибарит
Успіх
А можно меня повыше в рейтинге поднять? Я вам слова кривого не сказал. И Успиха, как человека-воина, негоже на задворки запихивать.
Так це ж не рейтинг. А перелік в алфавітному порядку. Last but not least!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10954
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|