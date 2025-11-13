RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 08:40

От і нацкешбек за серпень надійшов.
Дякую, що читають старого та реагують на потреби
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10958
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 09:46

  Investor_K написав:От і нацкешбек за серпень надійшов.
Дякую, що читають старого та реагують на потреби

ви ж теж читаєте побажання? все пішло на дрони? чи на турнікети? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10395
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1677 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:30

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:ви ж теж читаєте побажання? все пішло на дрони? чи на турнікети?


Борги латаю.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10958
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 12:44

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Господар Вельзевула написав:А можно меня повыше в рейтинге поднять?


Ідея щодо рейтингування учасників цікава. Може, коли буде можливість, дійсно здійснити аналіз по кожному учаснику та зробити рейтинг з точки зору, хто був найчеснішим при спілкуванні з Великим Інвестором? Тобто найкраще хвалив...
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10958
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 05:55

Для визначення рейтингу дуже простий принцип.
Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10958
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 08:06

В раю лучше климат, а в аду - общество (с) 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9084
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6503 раз.
Подякували: 21689 раз.
 
Профіль
 
134
82
38
2
  #<1 ... 79808182
Форум:
