|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 12 лис, 2025 08:40
От і нацкешбек за серпень надійшов.
Дякую, що читають старого та реагують на потреби
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10958
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лис, 2025 09:46
Investor_K написав:
От і нацкешбек за серпень надійшов.
Дякую, що читають старого
та реагують на потреби
ви ж теж читаєте побажання? все пішло на дрони? чи на турнікети?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10395
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:30
Shaman написав:
ви ж теж читаєте побажання? все пішло на дрони? чи на турнікети?
Борги латаю.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10958
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лис, 2025 12:44
Господар Вельзевула написав:
А можно меня повыше в рейтинге поднять?
Ідея щодо рейтингування учасників цікава. Може, коли буде можливість, дійсно здійснити аналіз по кожному учаснику та зробити рейтинг з точки зору, хто був найчеснішим при спілкуванні з Великим Інвестором? Тобто найкраще хвалив...
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10958
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лис, 2025 05:55
Для визначення рейтингу дуже простий принцип.
Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10958
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лис, 2025 08:06
В раю лучше климат, а в аду - общество (с) 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9084
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6503 раз.
- Подякували: 21689 раз.
-
-
Профіль
-
-
134
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|