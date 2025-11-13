Додано: Чет 13 лис, 2025 15:13

У Гитлера могли быть микропенис и психологические заболевания — исследования



Ученые подробно изучили ДНК Гитлера. Это удалось благодаря тому, что американский полковник, который с солдатами обследовал бункер нацистского лидера в мае 1945 года, отрезал кусок окровавленной ткани на диване, где Гитлер покончил с собой, пишет The Times. Этот фрагмент и был изучен.



Выяснилось, что у Гитлера был синдром Каллмана — генетическое заболевание, препятствующее нормальному половому созреванию и развитию половых органов. Это заболевание могло повлиять на уровень его тестостерона, что означает, что вероятность развития микропениса у него составляла один к 10. Эта версия подтверждается историями, согласно которым, Гитлера унижали сослуживцы во время Первой мировой войны из-за размера его гениталий.



Также ученые развеяли слухи о том, что Гитлер на самом деле был незаконнорожденным потомком еврейского деда, — гены это опровергают. Они показывают, что его предки — австрийские немцы. Ранее байку о еврейских корнях Гитлера повторял лавров.



Также у Гитлера, вероятно, было одно или несколько из ряда нейроразнообразных и психических заболеваний. Изучив его геном, ученые пришли к выводу, что Гитлер имел высокие шансы болеть аутизмом, шизофренией и биполярным расстройством. Но точный диагноз исследователи поставить не могут.



"Если бы он посмотрел на результаты своего генетического анализа, он бы почти наверняка отправил себя в газовые камеры", — заявила ведущий генетик этого исследования Тури Кинг.