За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 14 лис, 2025 16:13
Investor_K написав:
Шановні друзі!
З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі.
Вороги усю ніч з розуму сходили щойно побачили цю квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії
Вы это...
Больше не делайте "квінтессенцію інтелектуального розвитку Великого Інвестора та прояву форумної демократії"
Дайте поспать
-
-
Додано: П'ят 14 лис, 2025 19:18
Хто ще здатен чесно похвалити Великого Інвестора?
Краще буде?
Додано: Суб 15 лис, 2025 09:14
Investor_K написав:
Для визначення рейтингу дуже простий принцип.
Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні.
Шановні друзі!
З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі.
Шановні друзі!
Дякую вам за довіру щодо виконання мною функцій лічильної комісії. Ця довіра є для мене великою честю. Хоча й унеможливлює мою участь у конкурсі, в якому я очікував на приголомшливу перемогу. Бо я був з вами чесним і тому хвалив сам себе де тільки міг. Тим цікавіше буде історія. Враховуючи, що сьогодні завезуть мʼясні консерви, а завтра свіжі овочі, то роботи у мене багато. Але у вільний час я буду старатися. І це все - для Вас!!!
Додано: Суб 15 лис, 2025 11:00
Investor_K написав:
Для визначення рейтингу дуже простий принцип.
Позитивне повідомлення +1, нейтральне 0, негативне -1. І в спадному порядку. Той, хто чесно хвалив Великого Інвестора - на вершині. Хто неправдиво висловлював негативні повідомлення - на дні.
Шановні друзі!
З метою забезпечення прозорості, довіри та неупередженості під час рейтингування учасників пропоную утворити лічильну комісію. До неї, зрозуміло, мають входити учасники, які не були залучені до основного процесу. Це питання неупередженості. Бажано хтось з адміністрації форума. У них є повага, довіра та авторитет. Якщо будуть відсутні пропозиціі, це означатиме, що ви повністю довіряєте мені функціі лічильноі комісіі.
Шановні друзі!
Дякую вам за довіру щодо виконання мною функцій лічильної комісії. Ця довіра є для мене великою честю. Хоча й унеможливлює мою участь у конкурсі, в якому я очікував на приголомшливу перемогу. Бо я був з вами чесним і тому хвалив сам себе де тільки міг. Тим цікавіше буде історія. Враховуючи, що сьогодні завезуть мʼясні консерви, а завтра свіжі овочі, то роботи у мене багато. Але у вільний час я буду старатися. І це все - для Вас!!!
ви бачите, що бризки вже не долітають, й берете ще більш потужний вентилятор?
