Отреагировали - убрали конкретный подарочный круассан, теперь я могу выбрать вкусняшку .
Что еще из приятного - список на выбор с большими бонусными скидками, до 35%. За это спасибо!
Додано: Суб 15 лис, 2025 11:50
Re: Банк Власний Рахунок
