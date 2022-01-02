RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:50

Re: Банк Власний Рахунок

Отреагировали - убрали конкретный подарочный круассан, теперь я могу выбрать вкусняшку :).
Что еще из приятного - список на выбор с большими бонусными скидками, до 35%. За это спасибо!
Hella
 
Повідомлень: 1314
З нами з: 25.08.09
Подякував: 146 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 154155156157
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПроКредит Банк 1 ... 44, 45, 46
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
453 218171
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лис, 2025 12:56
Investor_K
Райффайзен Банк 1 ... 285, 286, 287
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2864 1730151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лис, 2025 11:49
RaifHelp
Банк Глобус 1 ... 185, 186, 187
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
1864 837391
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лис, 2025 08:39
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.