RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 14:59

  Investor_K написав:Псих vs троллінг. 1 -2

Дуже хиткий рахунок!
Команда прихильників теоріі психів на чолі з хотабом потребує саме вашоі допомоги, щоб зрівняти рахунок.
Допоможи ім!

Команда троллів на чолі з шаманом також потребують вашого голосу, щоб закріпити перевагу!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:12

Але ж є ще й інші варіанти. І, можливо, правда саме там?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 15:43

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Псих vs троллінг. 1 -2

Дуже хиткий рахунок!
Команда прихильників теоріі психів на чолі з хотабом потребує саме вашоі допомоги, щоб зрівняти рахунок.
Допоможи ім!

Команда троллів на чолі з шаманом також потребують вашого голосу, щоб закріпити перевагу!

Що цікаво, що фокс1313 та андрюсенко не посаішають допомоги своій основі. Схоже, у них там серйозні розбіжності в одній голові. )))
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10982
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 82838485
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5137)
15.11.2025 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.