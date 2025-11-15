|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 15 лис, 2025 14:59
Investor_K написав:
Псих vs троллінг. 1 -2
Дуже хиткий рахунок!
Команда прихильників теоріі психів на чолі з хотабом потребує саме вашоі допомоги, щоб зрівняти рахунок.
Допоможи ім!
Команда троллів на чолі з шаманом також потребують вашого голосу, щоб закріпити перевагу!
Investor_K
Повідомлень: 10984
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:12
Але ж є ще й інші варіанти. І, можливо, правда саме там?
Investor_K
Повідомлень: 10984
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 15:43
Investor_K написав:
Псих vs троллінг. 1 -2
Дуже хиткий рахунок!
Команда прихильників теоріі психів на чолі з хотабом потребує саме вашоі допомоги, щоб зрівняти рахунок.
Допоможи ім!
Команда троллів на чолі з шаманом також потребують вашого голосу, щоб закріпити перевагу!
Що цікаво, що фокс1313 та андрюсенко не посаішають допомоги своій основі. Схоже, у них там серйозні розбіжності в одній голові. )))
Investor_K
Повідомлень: 10984
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:04
Investor_K написав:
Що цікаво, що фокс1313 та андрюсенко не посаішають допомоги своій основі. Схоже, у них там серйозні розбіжності в одній голові. )))
Я так понимаю, секретами как безопасно поиметь бабла вы тут делится не будете, а будете продолжать шутки шутить?
Тогда я удаляюсь. Меня интересуют лишь деньги, да побольше.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 988
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 43 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:11
Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
Що цікаво, що фокс1313 та андрюсенко не посаішають допомоги своій основі. Схоже, у них там серйозні розбіжності в одній голові. )))
Я так понимаю, секретами как безопасно поиметь бабла вы тут делится не будете, а будете продолжать шутки шутить?
Тогда я удаляюсь. Меня интересуют лишь деньги, да побольше.
В моіх депо нічого особливого немає. Не думаю, що вони є ідеальними та абсолютно правильними. Тому користі для вас там нуль. Видалятись чи стрілятись рішення кожен приймає для себе сам
Investor_K
Повідомлень: 10984
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 988
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 43 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:21
Ви і досі ніяк мене не похвалили, бара…ов
Investor_K
Повідомлень: 10984
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
