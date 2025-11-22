|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 22 лис, 2025 12:23
Пане Шампіньйоне!
Вам є що промичати у свій захист?
Investor_K
Повідомлень: 11042
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 13:50
fox767676 написав: Investor_K написав:
Сподобалося повідомлення
Вот! вот это ваш парафин - ремарки
вы уверенно чувствуете себя в небольших этюдах - "кушать подано","возьмите блюдо"
если бы за это давали оскары - вы были бы призером
но в многословной драматургии для вас только "золотая малина" и "гнилые помидоры"
Примітивний, що є то є, але нічого не поробиш. Все це через невдалу шутку діда. Отак пошуткував, а дитина страждала, і дорослим ментальні проблеми нікуди не поділись
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 22 лис, 2025 14:06, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Повідомлень: 17217
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 13:58
Investor_K написав:
Пане Шампіньйоне!
Вам є що промичати у свій захист?
Шампіньйоне - вертольотчику, мичіть
Investor_K
Повідомлень: 11042
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 14:06
Hotab написав: fox767676 написав: Investor_K написав:
Сподобалося повідомлення
Вот! вот это ваш парафин - ремарки
вы уверенно чувствуете себя в небольших этюдах - "кушать подано","возьмите блюдо"
если бы за это давали оскары - вы были бы призером
но в многословной драматургии для вас только "золотая малина" и "гнилые помидоры"
Примітивний, що є то є, але нічого не поробиш. Все це через невдалу шутку діда. Отак пошуткував, а дитина страждала, і дорослим ментальні проблеми нікуди не поділись
Та і сердобольні підсобили… По плану він мав ще дитиною померти голодним, але ж годували його недоїдками , воно і виросло. Тепер прижилось тут.
Hotab
Повідомлень: 17217
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 14:24
)))))))))))
хотабе, плз продовжуйте
Investor_K
Повідомлень: 11042
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
