За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 12:23

Пане Шампіньйоне!
Вам є що промичати у свій захист?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11042
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 13:50

  fox767676 написав:
  Investor_K написав:Сподобалося повідомлення


Вот! вот это ваш парафин - ремарки
вы уверенно чувствуете себя в небольших этюдах - "кушать подано","возьмите блюдо"
если бы за это давали оскары - вы были бы призером
но в многословной драматургии для вас только "золотая малина" и "гнилые помидоры"


Примітивний, що є то є, але нічого не поробиш. Все це через невдалу шутку діда. Отак пошуткував, а дитина страждала, і дорослим ментальні проблеми нікуди не поділись
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 лис, 2025 14:06, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 17217
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 13:58

  Investor_K написав:Пане Шампіньйоне!
Вам є що промичати у свій захист?

Шампіньйоне - вертольотчику, мичіть
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11042
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 14:06

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Investor_K написав:Сподобалося повідомлення


Вот! вот это ваш парафин - ремарки
вы уверенно чувствуете себя в небольших этюдах - "кушать подано","возьмите блюдо"
если бы за это давали оскары - вы были бы призером
но в многословной драматургии для вас только "золотая малина" и "гнилые помидоры"


Примітивний, що є то є, але нічого не поробиш. Все це через невдалу шутку діда. Отак пошуткував, а дитина страждала, і дорослим ментальні проблеми нікуди не поділись

Та і сердобольні підсобили… По плану він мав ще дитиною померти голодним, але ж годували його недоїдками , воно і виросло. Тепер прижилось тут.
Hotab
 
Повідомлень: 17217
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 14:24

)))))))))))
хотабе, плз продовжуйте
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11042
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
