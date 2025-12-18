Все, что мы делаем, мы делаем для себя, даже если кажется, что делаем для кого-то.
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 18 гру, 2025 08:36
Додано: Чет 18 гру, 2025 08:50
Додано: Чет 18 гру, 2025 09:05
Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-55)
1. барабашов +3
2. Сибарит +3
3. Shaman +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -8
20. Hotab -22
Додано: Чет 18 гру, 2025 09:07
