За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 08:36

  Investor_K написав:Думаю над тим, чи є сенс і надалі вести гілку в таких умовах? Комради, ви як думаєте?

Все, что мы делаем, мы делаем для себя, даже если кажется, что делаем для кого-то.
Сибарит
Повідомлень: 9181
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6506 раз.
Подякували: 21707 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 08:48

Дякую за feedback.
Тоді продовжимо.
Investor_K
Повідомлень: 11066
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 08:50

  Investor_K написав:Дякую за feedback.
Тоді продовжимо.

"сказав Сізіф та поплював на ладоні..." :lol:
Shaman
Повідомлень: 11092
З нами з: 29.09.19
Подякував: 796 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 09:05

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-55)

1. барабашов +3
2. Сибарит +3
3. Shaman +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -8
20. Hotab -22
Investor_K
Повідомлень: 11066
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 09:06

Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів
Investor_K
Повідомлень: 11066
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 09:07

  Investor_K написав:Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів

А на останніх двох (або сотаннього - ще думаю) накласти прокляття
Investor_K
Повідомлень: 11066
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 09:08

Shaman
Сізіф - це легендарна людина. Люди його памятають.
Investor_K
Повідомлень: 11066
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 10:39

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів

А на останніх двох (або сотаннього - ще думаю) накласти прокляття

лучше предать анафеме
Повідомлень: 426
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 12:33

Ця тема створена не для себе. Все для людей. Щоб у людей був майданчик для творчих та інтелектуального спілкування
Investor_K
Повідомлень: 11066
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 13:24

  Investor_K написав:Ця тема створена не для себе. Все для людей. Щоб у людей був майданчик для творчих та інтелектуального спілкування

а рейтинг зачем? :lol:
Повідомлень: 426
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 58 раз.
 
