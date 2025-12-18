|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 18 гру, 2025 08:36
Investor_K написав:
Думаю над тим, чи є сенс і надалі вести гілку в таких умовах? Комради, ви як думаєте?
Все, что мы делаем, мы делаем для себя, даже если кажется, что делаем для кого-то.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9181
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6506 раз.
- Подякували: 21707 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
83
38
2
Додано: Чет 18 гру, 2025 08:48
Дякую за feedback.
Тоді продовжимо.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11066
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 гру, 2025 08:50
Investor_K написав:
Дякую за feedback.
Тоді продовжимо
.
"сказав Сізіф та поплював на ладоні..."
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11092
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1689 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 18 гру, 2025 09:05
1. барабашов +3
2. Сибарит +3
3. Shaman +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -8
20. Hotab -22
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11066
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 гру, 2025 09:06
Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11066
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 гру, 2025 09:07
Investor_K написав:
Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів
А на останніх двох (або сотаннього - ще думаю) накласти прокляття
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11066
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 гру, 2025 09:08
Shaman
Сізіф - це легендарна людина. Люди його памятають.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11066
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 гру, 2025 10:39
Investor_K написав: Investor_K написав:
Я планую після підведення підсумків подякувати перших трьох лідерів
А на останніх двох (або сотаннього - ще думаю) накласти прокляття
лучше предать анафеме
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 426
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 гру, 2025 12:33
Ця тема створена не для себе. Все для людей. Щоб у людей був майданчик для творчих та інтелектуального спілкування
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11066
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 гру, 2025 13:24
Investor_K написав:
Ця тема створена не для себе. Все для людей. Щоб у людей був майданчик для творчих та інтелектуального спілкування
а рейтинг зачем?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 426
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|