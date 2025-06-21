RSS
Верховна Рада підтримала
перейменування копійки в «шаг»

Верховна Рада підтримала перейменування копійки в «шаг»
Повідомлення Додано: Чет 18 гру, 2025 14:34

Верховна Рада підтримала перейменування копійки в «шаг»

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала перейменування копійки в шаг.

Дивися повний текст
Верховна Рада підтримала перейменування копійки в «шаг»
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перейменування копійок обійдеться державі у додаткові...
R2 » Пон 06 жов, 2025 19:38
4 850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 жов, 2025 10:47
Shaman
Рада затвердила нову прем’єр-міністерку: що відомо про...
R2 » Чет 17 лип, 2025 11:37
1 489
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лип, 2025 11:37
Slon_Nosov
Рада ухвалила закон про множинне громадянство
R2 » Суб 21 чер, 2025 17:19
3 666
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 чер, 2025 18:21
M-Audio

