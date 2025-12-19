|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:32
Investor_K написав:
Ще й Трамп підписав оборонний бюджет з грошима для нас. Піду терміново здавати валюти і на гривневий депозит
поторопитесь... банки сегодня же обвалят ставки по депозитам
Та вже бігу….
-
Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:35
А в який банк бігти? Бо в А у мене і так 3,5 млн на депо і вони вже криво на мене дивляться.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:44
Investor_K написав:
А в який банк бігти? Бо в А у мене і так 3,5 млн на депо і вони вже криво на мене дивляться.
в Bank_К
Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:51
Investor_K написав:
А в який банк бігти? Бо в А у мене і так 3,5 млн на депо і вони вже криво на мене дивляться.
в Bank_К
Комінвестбанк накрився. Ви не в курсі?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 09:59
Investor_K написав:
А в який банк бігти? Бо в А у мене і так 3,5 млн на депо
і вони вже криво на мене дивляться.
треба цей тягар розподілити більш рівномірно. деякі форумчани пропонували вам допомогу в цьому питанні
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:05
Investor_K написав:
А в який банк бігти? Бо в А у мене і так 3,5 млн на депо і вони вже криво на мене дивляться.
в Bank_К
Комінвестбанк накрився. Ви не в курсі?
Поважний Investor_K повинен мати свій власний Bank_К
Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:24
Я б купив. Але як простому охоронцю звичайного супермаркету пояснити, звідки у нього мільйони долларів?
