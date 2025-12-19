|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:11
Я что то почуял и этот запах синих бумажек мне нравится
барабашов
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:32
барабашов написав:
Я что то почуял и этот запах синих бумажек мне нравится
Вас обманули, вам дали гораздо лучший мех (с) 12 стульев
Это шанхайский барс, то есть зелёные бумажки
maniachello
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:04
барабашов написав:
Я что то почуял и этот запах синих бумажек мне нравится
З вашим нюхом та часнотами легко стати мільйонером. У фунтах стерлінгів
Investor_K
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:16
Мне не хотят искренне и от всего сердца(да честному человеку) давать без залога в долг
То что на аватаре я похож на списанного командарма, получающего сейчас зрп в миллионах фунтов, - моя недоработка
Я намного стройнее и импозантнее
барабашов
Профіль
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:41
барабашов написав:
Мне не хотят искренне и от всего сердца(да честному человеку) давать без залога в долг
То что на аватаре я похож на списанного командарма, получающего сейчас зрп в миллионах фунтов, - моя недоработка
Я намного стройнее и импозантнее
І я не можу дати у борг. Бо все на депозитах. Тобто, ви триамйтеся! Просто грошей немає …
Investor_K
Профіль
