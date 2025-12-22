Навряд чи. Там були серйозні обмеження щодо дискусій стосовно роботи конкретних банків. А тут це будо і структуровано. Мене як хронічного депозитчика це приваблювало. Це як один з прикладів.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 21 гру, 2025 11:59
Навряд чи. Там були серйозні обмеження щодо дискусій стосовно роботи конкретних банків. А тут це будо і структуровано. Мене як хронічного депозитчика це приваблювало. Це як один з прикладів.
Додано: Нед 21 гру, 2025 15:05
Там наразі домен перехопили якісь китаці. Так, жаль. Все має початок і все має кінець.
Додано: Пон 22 гру, 2025 07:53
Додано: Пон 22 гру, 2025 08:56
Додано: Пон 22 гру, 2025 09:01
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|