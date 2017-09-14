|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:53
Ы жодного поста з тцк ы сп?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4140
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 21 гру, 2025 20:55
Стацпости як завжди. Біля БЦ стопнули мерса рамного переді мною і Соренто після. Я на 5-метровому седані без зупинки.
Біля Південоукоаінська зупиняли всіх, всі показували ВОД. Але при мені нікого не витягували з машини, всі продовжували
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17400
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2552 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Нед 21 гру, 2025 21:32
Гримаси ющенізму
з одного боку - протоармовір, з іншого - інфільтрування в Україну російського капіталу, усілякі РБК та КомерсантЪы, бойовий бурят на посаді міністра оборони, який зараз закликає до лопатоштрафбатів, а зброю що він розпродавав, кріпакокозачки повинні здобути в бою
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4954
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 02:29
fox767676з одного боку - протоармовір
менi особисто, все зрозумiло.
на вiдмiну вiд ведучого каналу, бачу все логiчно.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 03:12
Banderlog Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Не идеализируйте януковоща.
Он нагрёб кучу кредитов на ЧЕ-2012, притом там все гребли, кто мог!
Хотя стадионы и аэропорты - не приносят валюту, если не будет миллионов желающих летать в Украину на "футбольный матч" каждые выходные в ближайшие 30 лет!
Или вот, "Ассоциация с ЕС", к которой все так стремились?
Раздули, типа - ну просто как только Ассоциацию подпишем, так сразу начнёт свои "Богданы" миллионами в Германию продавать!
ну как? Сколько миллионов продали?
ЕС - будут Свой рынок защищать! Своего производителя!
Короче, януковощ - типичный популист, понтовитый притом.
Один из тех, кто привел Украину к тому, где мы сейчас.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 07:57
SATAN написав:
Banderlog Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Не идеализируйте януковоща.
Он нагрёб кучу кредитов на ЧЕ-2012, притом там все гребли, кто мог!
Хотя стадионы и аэропорты - не приносят валюту, если не будет миллионов желающих летать в Украину на "футбольный матч" каждые выходные в ближайшие 30 лет!
Или вот, "Ассоциация с ЕС", к которой все так стремились?
Раздули, типа - ну просто как только Ассоциацию подпишем, так сразу начнёт свои "Богданы" миллионами в Германию продавать!
ну как? Сколько миллионов продали?
ЕС - будут Свой рынок защищать! Своего производителя!
Короче, януковощ - типичный популист, понтовитый притом.
Один из тех, кто привел Украину к тому, где мы сейчас.
хто більше кредитів набрав то ще питання... Но майдан став поворотною точкою в прірву. Ми зараз на рівні не європи а латинської америки і нажаль продовжуєм опускатись. 1
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4254
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 22 гру, 2025 08:03
SATAN написав:
Banderlog Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Не идеализируйте януковоща.
Он нагрёб кучу кредитов на ЧЕ-2012, притом там все гребли, кто мог!
Хотя стадионы и аэропорты - не приносят валюту, если не будет миллионов желающих летать в Украину на "футбольный матч" каждые выходные в ближайшие 30 лет!
Или вот, "Ассоциация с ЕС", к которой все так стремились?
Раздули, типа - ну просто как только Ассоциацию подпишем, так сразу начнёт свои "Богданы" миллионами в Германию продавать!
ну как? Сколько миллионов продали?
ЕС - будут Свой рынок защищать! Своего производителя!
Короче, януковощ - типичный популист, понтовитый притом.
Один из тех, кто привел Украину к тому, где мы сейчас.
я не держслужбовець, кровосися,
але тоді був заробіток , производства работали,потім стремительная ж опа в европу где мі так потрібні як показали поляцькі фермери
п.с ви на днях зарегистрировались а сообщений как у бота ші
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4140
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 09:34
SATAN написав:
Banderlog Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Не идеализируйте януковоща.
Он нагрёб кучу кредитов на ЧЕ-2012, притом там все гребли, кто мог!
Хотя стадионы и аэропорты - не приносят валюту, если не будет миллионов желающих летать в Украину на "футбольный матч" каждые выходные в ближайшие 30 лет!
Или вот, "Ассоциация с ЕС", к которой все так стремились?
Раздули, типа - ну просто как только Ассоциацию подпишем, так сразу начнёт свои "Богданы" миллионами в Германию продавать!
ну как? Сколько миллионов продали?
ЕС - будут Свой рынок защищать! Своего производителя!
Короче, януковощ - типичный популист, понтовитый притом.
Один из тех, кто привел Украину к тому, где мы сейчас.
Так он для Львова брал кредиты, не для Донецка, в Донецке за свои олигархи строили. Участие и города-участники были утверждены в 2007.
Вот бы Львовский электорат Ющенка и Тягнибока тогда проявил свидомость и принципиальность в неожиданном месте и отказался бы от проведения Евро во Львове, вот тут бы мы сняли шляпы.
По поводу ассоциации - вы сами себя накрутили, кто хотел евроассоциации - головали за Ющенко\Тимошенко , но требрвать ее стали почему-то от Януковича, с помаранчевых за нулевой результат в 2005-2010 они чего-то не спросили. Электорат Януковича не требовал с него ни ассоциации, ни отказа от нее, и скидывали его помаранчевые совсем не за экономику, а раскрутили искусственную трагедию из-за "побитых детей" и "отжатых бизнесов". потом уже когда причины стали смехотворными по сравнению с последствиями стали постфактум высасывать из пальца камазы, батоны, экономику.
по сравнению с тем сколько сейчас обходится незламность - пара аеропортов и новенькие хундайчкими - сущие копейки, но хотя-бы радовали
популисты разные бывают. одни строят аеропорты, другие говорят - "не плачьте по разрушенным аеропортам и просто портам, после перемоги враг все вернет с процентами, а запад построит тут золотую витрину"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4954
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:01
fox767676 написав: SATAN написав:
Banderlog Шо глобально після совка, шо по мєлочі після януковича. Гривня при януковичу не падала.
Не идеализируйте януковоща.
Он нагрёб кучу кредитов на ЧЕ-2012, притом там все гребли, кто мог!
Хотя стадионы и аэропорты - не приносят валюту, если не будет миллионов желающих летать в Украину на "футбольный матч" каждые выходные в ближайшие 30 лет!
Или вот, "Ассоциация с ЕС", к которой все так стремились?
Раздули, типа - ну просто как только Ассоциацию подпишем, так сразу начнёт свои "Богданы" миллионами в Германию продавать!
ну как? Сколько миллионов продали?
ЕС - будут Свой рынок защищать! Своего производителя!
Короче, януковощ - типичный популист, понтовитый притом.
Один из тех, кто привел Украину к тому, где мы сейчас.
Так он для Львова брал кредиты, не для Донецка, в Донецке за свои олигархи строили. Участие и города-участники были утверждены в 2007.
Вот бы Львовский электорат Ющенка и Тягнибока тогда проявил свидомость и принципиальность в неожиданном месте и отказался бы от проведения Евро во Львове, вот тут бы мы сняли шляпы.
По поводу ассоциации - вы сами себя накрутили, кто хотел евроассоциации - головали за Ющенко\Тимошенко , но требрвать ее стали почему-то от Януковича, с помаранчевых за нулевой результат в 2005-2010 они чего-то не спросили. Электорат Януковича не требовал с него ни ассоциации, ни отказа от нее, и скидывали его помаранчевые совсем не за экономику, а раскрутили искусственную трагедию из-за "побитых детей" и "отжатых бизнесов". потом уже когда причины стали смехотворными по сравнению с последствиями стали постфактум высасывать из пальца камазы, батоны, экономику.
по сравнению с тем сколько сейчас обходится незламность - пара аеропортов и новенькие хундайчкими - сущие копейки, но хотя-бы радовали
популисты разные бывают. одни строят аеропорты, другие говорят - "не плачьте по разрушенным аеропортам и просто портам, после перемоги враг все вернет с процентами, а запад построит тут золотую витрину"
не вітрину, а хвортецю,
не золоту, а в кредит,
не запад, а незламники
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41856
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2871 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:15
почему ничего не получилось у помаранчевых в 2005-2010
еще к концу Кучмы проявилось 2 модели евроинтеграции - в НАТО через протекцию Вашингтона, в ЕС через протекцию Берлина.
Для Берлина надо синхронизировапться с москвой, хотя б бы в плане создание газотранспортного консорциума, на чем бы спекулировала оппозиция. Поэтому рещили идти по более стремному. НАТО- пути. Для этого и послали в 2003 войска в Ирак. А от ЕС получили игнор, Европа позволила москве громить Украину в газовых войнах, ни про какой безвиз с кандидатством не было и речи, а когда в 2008 США ненавязчиво заикнулись о членстве Украины в НАТО, получили от Берлина неожиданно жесткий отпор. Но настаивать, ругаться из-за Украмины, не стали - ва это по существу кидок. Какие могли быть после этого электоральные шансы у евроориентированных полит.сил ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4954
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|174435
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|371183
|
|
|6076
|1068753
|
|