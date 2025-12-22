RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:59

  Shaman написав:
  Investor_K написав:І чому той портал і форум загнулися? Яка причина?

там не було такої видатної гілки? :oops:

Навряд чи. Там були серйозні обмеження щодо дискусій стосовно роботи конкретних банків. А тут це будо і структуровано. Мене як хронічного депозитчика це приваблювало. Це як один з прикладів.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 15:05

Там наразі домен перехопили якісь китаці. Так, жаль. Все має початок і все має кінець.
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 18:38

А куди поділися sens та холява?
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 07:53

  Investor_K написав:А куди поділися sens та холява?

Я за них чомусь хвилююся
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 08:56

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:А куди поділися sens та холява?

Я за них чомусь хвилююся

sens реально задолбал и был отправлен в игнор
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 09:01

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:А куди поділися sens та холява?

Я за них чомусь хвилююся

sens реально задолбал и был отправлен в игнор

якби це не було некультурно , але холява мабуть обнюхався мізків
