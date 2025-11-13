Finance.ua: Картки з кешбеком

|
Додано: Сер 05 лис, 2025 13:41
Не знаю, чи то індивідуальна, чи всім, отп на Ладну пропонує вже кіка місяців кешбек, в цьому 1 на продукти і 5 на комуналь
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:03
Шановні форумчани, а підкажіть, будь-ласка, хто в темі, хто з банків дає кешбек за поповнення мобільного зараз?
Додано: Пон 22 гру, 2025 10:45
Fajyz написав:Шановні форумчани, а підкажіть, будь-ласка, хто в темі, хто з банків дає кешбек за поповнення мобільного зараз?
Тася Вери кард, Альянс, если через внешние ресурсы (не в приложении)
